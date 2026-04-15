Ekonomistlerden 'faiz' ve 'enflasyon' beklentilerine revize

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) bu ay gösterge faizde değişiklik yapmayarak yüzde 37,00 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Matriks Haber’in anketinde 3’ü yabancı 26’sı yerli 29 aracı kurum ve banka tahminine yer verildi. Nisan 2026 toplantısı için tahmin veren 28 ekonomistin 16’sı haftalık repo faizinin sabit bırakılacağı tahmininde bulundu. Ekonomistlerden 12’si ise bu ay faizde 300 baz puanlık artırım kararı alınacağı beklentisini dile getirdi.

Böylece bu ayki toplantıya ilişkin politika faizi medyan tahmini yüzde 37,00 olurken, ortalama tahmin yaklaşık yüzde 38,25 seviyesinde gerçekleşti. En yüksek beklenti yüzde 40,00, en düşük beklenti ise yüzde 37,00 oldu.

Ankete göre, borç alma ve borç verme faizlerinde 300 baz puan faiz artırım kararı alınacağı ve yüzde 38,50-yüzde 43,00 bandına yükseltileceği tahmin ediliyor.

5 toplantıdan 4’ünde faiz indirimi bekliyor

Ekonomistler, yılın kalanındaki 5 toplantıdan 4’ünde faiz indirimi bekliyor. 12 katılımcının yanıt verdiği “Yılın kalanında kaç faiz indirimi bekliyorsunuz?” sorusuna ekonomistlerden 5’i beş toplantıda, 4’ü dört toplantıda, 1’i dört, 1’i iki ve 1’i ise üç toplantıda indirime gidileceği tahmininde bulundu.

2026 yıl sonu gösterge faiz beklentilerinde yukarı yönlü revizyona gidildiği görüldü. Bir önceki anket döneminde yüzde 30,00 seviyesinde bulunan yıl sonu beklentisi yüzde 34,00’e yükseldi. 22 ekonomistin katıldığı ankette tahmin aralığı da yüzde 28,00-31,00 bandından yüzde 29,00-yüzde 37,00 aralığına yükseltildi.

“2026 yılında beklediğiniz faiz adımlarında yön değişikliği oldu mu?” sorusuna yanıt veren 9 ekonomistin 2’si “hayır” 7’si ise “evet” cevabını iletti.

2027 sonu faiz öngörüsü yükseldi

2027 sonu faiz öngörüsü de yüzde 23,00’ten yüzde 27,00 seviyesine çıktı. Ekonomistlerin gelecek yıla ilişkin beklenti aralığının ise yüzde 22,00-27,50 aralığından yüzde 22,00 ila yüzde 32,00 bandında şekillendiği görüldü.

Merkez Bankası, 12 Mart 2026 tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizi beklentilere paralel olarak yüzde yüzde 37,00 seviyesinde sabit tutmuş, gecelik vadede borç verme ve borçlanma faiz oranını da değiştirmemişti.

Ocak ayında 150 baz puanlık piyasa beklentisinin altında bir adımla 100 baz puan indirim kararı alınmış ve faiz yüzde 38,00’den yüzde 37,00’ye indirilmişti.

Banka, geçen yıl nisan toplantısında gerçekleştirdiği 350 baz puanlık faiz artırımı dışında, 5 toplantıda faiz indirim kararı almış ve toplamda faizi 1.050 baz puan düşürmüştü. 2025 yılı başında yüzde 45,00 olan haftalık repo faizi yüzde 38,00’e çekilmişti.

TCMB, 22 Nisan toplantısının ardından yılın kalanında 11 Haziran 2026, 23 Temmuz 2026, 10 Eylül 2026, 22 Ekim 2026 ve 10 Aralık 2026 tarihlerinde olmak üzere toplam 5 PPK toplantısı daha gerçekleştirecek. 2027 yılının ilk yarısı için belirlenen toplantı tarihleri ise 21 Ocak 2027, 18 Mart 2027, 22 Nisan 2027 ve 10 Haziran 2027 oldu.

2026 yılına ilişkin enflasyon raporu sunum tarihleri ise 14 Mayıs 2026, 13 Ağustos 2026 ve 12 Kasım 2026 olarak belirlenmişti.

Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28 seviyesine çıktı

Ekonomistlerin 2026 sonu TÜFE beklentisi yüzde 28,00 seviyesine çıktı. Yıl sonu tahminlerinde en yüksek beklentiye sahip ekonomist yüzde 30,00 olurken, en düşük tahminde bulunan ekonomist ise yüzde 22,90 oldu. Mart ayındaki anket döneminde yıl sonu tahmini yüzde 25,00 artış yönünde oluşmuştu.

2027 yıl sonunda enflasyon tahminleri yüzde 21,50’ye yükseldi. Aynı dönem için tahmin aralığı da yüzde 20,00 ila yüzde 25,00 bandına çıktı. Bir önceki anket döneminde beklenti yüzde 18,50 seviyesinde bulunuyordu.

"TCMB'nin faizi sabit tutarak temkinli duruşunu sürdürmeli"

Allbatross Portföy Yönetimi Araştırma Uzmanı Sertaç Bulut, TCMB'nin mevcut şartlarda faizi sabit tutarak temkinli duruşunu sürdürmesi ve enflasyonu kontrol altına alma sürecine devam etmesi gerektiği görüşünü savundu.

Sertaç Bulut, Matriks Haber'e yaptığı açıklamasında, gerek jeopolitik belirsizlikler gerekse yurt içinde yaşanan dinamikler göz önüne alındığında Merkez Bankası’nın işinin oldukça güç olduğunun söylenebileceğine dikkat çekti ve "Mart ayı toplantısında beklentilerimize paralel olarak politika faizinin sabit bırakılmasının, kurumun dezenflasyon istikrarını desteklediğini görüyoruz." dedi.

Bulut, İran ile ABD-İsrail arasında Mart ayından bu yana tırmanan ve finans piyasalarını yakından etkileyen gerilimin, özellikle petrol fiyatları üzerindeki etkisinin belirgin olduğunu kaydetti ve enerji ithalatının bütçe üzerindeki doğrudan baskısı ile üretim, nakliye, enerji maliyetlerini yukarı çekmesini, enflasyon görünümü açısından ciddi risk unsurları olarak niteledi.

Bu süreçte eşel mobil sistemi gibi uygulamalarla risklerin kısmen bertaraf edilmesini, Mart ayı enflasyonunun beklentilerin altında kalmasına zemin hazırlayan bir faktör olarak değerlendiren Sertaç Bulut, "Yine de maliyet artışlarının gecikmeli etkilerini bir risk faktörü olarak izlemeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, 7 Nisan gecesi taraflar arasında iki hafta sürmesi planlanan bir ateşkes anlaşmasına varılması ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasının, küresel risk iştahını artırırken petrol fiyatlarında belirgin bir geri çekilme sağladığını hatırlatan Bulut, para politikasına yönelik beklentileri ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Bu son gelişmeler ışığında, Nisan ayında olası bir faiz artırımı ihtimalinin zayıfladığını ve politika faizinin sabit bırakılacağını öngörüyoruz. Mart ayının sonuna doğru hammaddelerde yaşanan yukarı yönlü fiyat hareketlerinin enflasyon üzerinde halen risk barındırdığını belirtmekle birlikte, Merkez Bankası’nın bu dinamikleri yakından takip ettiği açıkça görülmektedir.

Mart ayı içerisinde bir miktar zayıflayan Merkez Bankası rezervlerinin, tekrar güçlenebilmesi ve ateşkesin geçici doğası göz önüne alındığında, Merkez Bankası'nın faizi sabit tutarken sıkı ve temkinli duruşunu metin yoluyla koruyacağını; kamu maliyesinden gelecek destekleyici adımlarla birlikte dezenflasyon sürecinde kararlılığın gösterileceğini değerlendiriyoruz.”