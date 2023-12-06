Ekonomistlerden Fed faiz kararı değerlendirmesi: İndirimler en erken Temmuz ayında gerçekleşecek

Financial Times'ın anketine katılan önde gelen akademik ekonomistlere göre, ABD merkez bankası faiz indirimlerini en az Temmuz 2024'e kadar erteleyecek ve finansal piyasaların beklediğinden daha az rahatlama sağlayacak.

Chicago Üniversitesi Booth İşletme Fakültesi Kent A Clark Küresel Piyasalar Merkezi ile ortaklaşa gerçekleştirilen ve 40 ekonomistin katıldığı anket, dünyanın en büyük ekonomisinin yavaşlamaya başladığına dair yeni işaretlerin ortaya çıktığı bir ortamda Fed'in enflasyon üzerindeki kontrolüne ilişkin görüş ayrılıklarının altını çiziyor.

Ankete katılanların çoğu Federal Rezerv'in tarihi parasal sıkılaştırma kampanyasının faiz artırma aşamasının artık sona erdiğini düşünürken, katılımcıların neredeyse üçte ikisi merkez bankasının gösterge faizini ancak 2024'ün üçüncü çeyreğinde veya daha sonra düşürmeye başlayacağını düşünüyor.

Ankete katılan ekonomistlerin dörtte üçü, 1 Aralık ve 4 Aralık tarihleri arasında, Fed'in federal fon oranını şu anki 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,5'ten gelecek yıl sadece yarım puan ya da daha az düşürmesini bekliyor.

Ankete katılan San Diego'daki California Üniversitesi'nden ekonomi profesörü James Hamilton, "Ekonomi için hala çok fazla ivme görüyorum, bu yüzden faizleri hemen düşürmeye gerek görmüyorum ve Fed'in de bunu yapmayı planladığını düşünmüyorum" dedi.