Ekonomistlerden ‘vatandaşlık maaşı’ değerlendirmesi: Kötü tasarlanırsa bütçe yükü hâline gelir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla hazırlıkları devam eden ve kamuoyunda “Vatandaşlık Maaşı” olarak bilinen yeni sosyal destek modeline ilişkin tartışmalar yeniden gündeme taşındı. Henüz yürürlüğe girmeyen sistemin 2026 yılında bazı pilot illerde devreye alınması planlanırken, uzmanların değerlendirmeleri bu tasarının kapsamı ve muhtemel sonuçları hakkında yeni soru işaretleri ortaya koydu.

Özgür Erdursun: İyi tasarlanırsa sosyal yatırım olur, kötü tasarlanırsa bütçe yükü hâline gelir

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, hazırlanan modelin Avrupa’da uygulanan “asgari gelir güvencesi” sistemlerine benzer özellikler taşıdığına dikkat çekti. Erdursun, hedefin her hanenin en az asgari ücret seviyesinde bir gelire ulaşmasını sağlamak olduğunu belirterek, desteğin sadece düşük gelirli ailelere yönelik olacağını ifade etti. Evde kimsenin çalışmadığı ya da toplam gelirin yetersiz kaldığı durumlarda, aile üyelerinden biri iş bulana kadar yardımın süreceğini söyledi.

Türkiye’de kayıt dışı istihdamın yaygın olmasının denetim zafiyetine yol açabileceğine ve hanelerde gelir gizleme sorununu artırabileceğine işaret eden Erdursun, sistem doğru tasarlanırsa mevcut sosyal yardımların tek çatı altında toplanabileceğini dile getirdi. Ancak kapsamın genişletilmesi durumunda maliyetin kontrolsüz biçimde artabileceğine dikkat çekti. Erdursun, “Doğru planlanırsa sosyal bir yatırıma dönüşür, yanlış uygulanırsa bütçe yüküne neden olabilir” diyerek kritik noktaları özetledi.

Prof. Dr. Aziz Çelik: Vatandaşlık maaşı mı geliyor? Heyecana mahal yok, işte gerçekler!

Bugün "Vatandaşlık Maaşı geliyor" başlıklı haberlerle ortalık hareketlendi. Hükümete yakın bir gazetedeki propaganda haberi üzerine konu gündem oldu.

Ancak konuyu enine boyuna irdelemeden, bütçe hedeflerine, gerçeklere bakmadan heyecanlanmamak gerek.

1. Kavram Kargaşası: Bahsedilen şey, herkese koşulsuz verilen "Vatandaşlık Maaşı" değil, "Asgari Gelir Desteği"dir. Yani belirli bir gelir seviyesinin altındaki hanelere yapılan sosyal gelir desteğidir. Bunun Avrupa'da çok sayıda örneği var.

2. Yeni Bir Şey Değil: Bu vaat yeni değil; 12. Kalkınma Planı ile 2024 ve 2025 Cumhurbaşkanlığı programlarında da vardı. Şimdi "kopyala-yapıştır" yapılarak 2026 Cumhurbaşkanlığ programına da taşınmış. Yıllardır metinlerde var ama atılmış somut bir adım yok.

3. Bütçe Ne Diyor? 2026 Yıllık Programı'nda 2026 yılı "Sosyal Yardım ve Primsiz Ödemeler" kalemi 734 Milyar TL olarak yer alıyor. Artış sadece %30 civarında (toplam artış 172 milyar TL)

4. Ayrılan Kaynakla Olmaz! Türkiye'de sosyal yardım alan yaklaşık 5 milyon hane var. Mevcut sosyal yardım bütçesinin tamamını buraya aktarsanız bile (ki bu mümkün değil. Örneğin ödeme gücü olmayanların GSS primleri de bu bütçeye dahil) yoksul hanelere "maaş" niteliğinde, insanca bir ödeme yapılması mümkün değil.

Sonuç: Bu 2026'da sosyal yardım ve primsiz ödemelere ayrılan kaynakla "vatandaşlık maaşı" falan olmaz. Hayale kapılmayın! Yapacakları en fazla; mevcut sosyal yardım ödemelerinin adının değiştirilip yeniden düzenlemektir. Asgari gelir desteği kavramının içi boşaltılacak, harçlık düzeyinde bir ödemeye dönüşecektir.

Hayale kapılmaya gerek yok!

İhtiyaç düzenli ve insanca yaşamaya yetecek bir asgari gelir desteğidir!

Sosyal devletin gereği budur. Harçlık denemeleri ile vatandaşı oyalamamak gerek!

Emre Şirin: Muhtaç et, kontrol et, yönet!

Bu "Vatandaşlık Maaşı" denilen şey, sadece yoksula destek değil!

Küresel "asgari gelir" stratejisinden bağımsız da değil. Bunun Türkiye versiyonu, pilot uygulaması gibi.

Yapay zeka, teknoloji, servet transferi, işsizlik... Ve asgari gelir!

Muhtaç et, Kontrol et, Yönet!

İris Cibre: Ne yazık ki hayal olarak kalacak bir proje gibi görünüyor

Finansal Piyasalar Uzmanı İris Cibre, yeni destek modelinin sosyal devlet anlayışı açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, “İş bulunana kadar sağlanan bu tür destekler son derece değerli ve olumlu” değerlendirmesinde bulundu. Ancak Cibre, bütçe dengelerine ve artan vergi yüküne dikkat çekti. Hazine bütçesinin açık verdiğini, GSYH’ye oranla kritik bir seviyede olmasa da enflasyonu besleyecek boyutta olduğunu ifade etti. Vatandaşın da artan vergilerin makul seviyeleri aşmasından rahatsız olduğuna vurgu yaptı.

Bu nedenle, böyle bir projenin finansman kaynağının kamuoyuna açık ve net biçimde anlatılması gerektiğini söyleyen Cibre, mevcut tablo ışığında projenin hayata geçmesinin zor göründüğünü dile getirerek, “Ne yazık ki bu model büyük ihtimalle hayal olarak kalacak” yorumunda bulundu.