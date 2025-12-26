Ekonomistlerin 2025 enflasyon beklentileri belli oldu

Matriks Haber’in 2025 Aralık ayı enflasyon ile gelecek dönem Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) ve dolar/TL beklenti anketi sonuçlandı.

Ekonomistlerin 2025 Aralık ayı TÜFE için aylık medyan tahmini yüzde 0,94, ortalama tahmini ise yüzde 0,92 artış yönünde gerçekleşti.

Matriks Haber'in enflasyon ve dolar/TL anketine toplam 28 aracı kurum ve banka katılım sağladı.

TÜFE için tahmin veren 21 banka ve aracı kurumun aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 1,20 ve yüzde 0,49 şeklinde oluşurken, 24 kurumun katıldığı yıllık tahminlerin ise yüzde 32,00 ila yüzde 30,00 bandında gerçekleştiği görüldü.

Kasım ayı TÜFE verisi, aylık yüzde 1,25 artış beklenirken, yüzde 0,87 artış yönünde gerçekleşmiş ve yıllık enflasyon da yüzde 31,07 seviyesinde açıklanmıştı.

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE C Endeksi için öngörüde bulunan 7 ekonomistin aralık ayı için tahminleri; aylık bazda yüzde 0,84, yıllık bazda yüzde 31,36 seviyesinde oluştu.

Aralık ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Ocak Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak.

Gelecek dönem enflasyon beklentileri

24 ekonomistin tahmin verdiği senenin son ayına ilişkin yıllık yüzde 30,99 artış beklentisi, aynı zamanda 2025 yıl sonu TÜFE tahminini de ortaya koymuş oldu. Bir önceki anket döneminde beklenti yüzde 32,00 seviyesinde gerçekleşmişti.

2026 yıl sonuna ilişkin TÜFE beklentileri ise yüzde 23,00 seviyesinde oluştu. Beklenti aralığı yüzde 25,00 ve yüzde 20,00 oldu. Bir önceki dönemde 2026 yıl sonu için beklenti yine yüzde 23,00 olmuştu.

10 ekonomistin yanıtladığı 2027 sonuna ilişkin tahminler ise yüzde 18,15 artışa işaret etti. 2027 yıl sonu öngörüleri yüzde 22,00 ile yüzde 15,00 aralığında oluştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre; TÜFE’nin cari ay için aylık yüzde 1,08, yıllık yüzde 31,17 artış kaydetmesi bekleniyor. Tahminler gelecek yıl sonu için yüzde 23,35, 24 ay sonrası için ise yüzde 17,45 artışa işaret etti.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek piyasa katılımcıları anketine ilişkin açıklamasında; beklentilerdeki iyileşme eğilimi ve hizmet enflasyonundaki düşüşün dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceği görüşünü savundu ve “Arz yönlü riskleri azaltan ve rekabet gücünü artıran politikaların da katkısıyla fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.

Dolar/TL anketi

14 analistin 2026 sonuna ilişkin dolar/TL beklentisi 51,6000 seviyesine işaret etti. En yüksek tahmin veren ekonomist 53,5000, en düşük tahmin veren ekonomist ise 43,000 öngörüsünde bulundu.

TCMB piyasa katılımcıları anketinde dolar kuru için 12 ay sonrası döneme yönelik tahmin 51,0809 oldu.

Dolar/TL’nin 2027 sonunda hangi seviyede oluşacağına yönelik soruyu cevaplayan 8 ekonomistin medyan tahmini ise 58,8000 seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomistlerin enflasyon değerlendirmeleri

KuveytTürk Yatırım Araştırma Direktörü Kutay Gözgör, alt kalemlerdeki dengelenme süreci ile aylık enflasyonun dezenflasyon sürecini destekleyecek bir seviyede gerçekleşeceği öngörüsünde bulundu.

Kutay Gözgör, enflasyon beklentilerine ilişkin olarak Matriks Haber'e yaptığı açıklamada, Aralık ayında gıda grubunda gözlemlenen yüksek oynaklığın tahmin aralığını genişlettiğini belirterek, "Özellikle kırmızı ve beyaz et fiyatlarındaki yükselişin yukarı yönlü ana baskı unsuru olarak dikkat çekiyor." dedi.

Ulaştırma kalemindeki gerilemenin maliyetleri hafifletmesi ve ilaç fiyat düzenlemesinin etkisinin aya yayılmasını ise artışları dengeleyici rol oynayan bir unsur olarak niteleyen Gözgör, "Kuveyt Türk Yatırım Araştırma olarak; 2025 Aralık ayı TÜFE tahminini %0,89 seviyesinde belirledik. Alt kalemlerdeki bu dengelenme süreci neticesinde, aylık enflasyonun dezenflasyon sürecini destekleyecek bir seviyede gerçekleşeceğini öngörüyoruz."