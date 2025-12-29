Ekonomistlerin 2025 yılı enflasyon beklentileri ne oldu?

ForInvest Haber tarafından düzenlenen ankette aralık ayı TÜFE verisine ilişkin olarak medyan beklenti aylık yüzde 0,94, yıllık yüzde 30,96 artış doğrultusunda oluştu.

14 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre, aylık ortalama tahmin yüzde 0,92, yıllık ortalama tahmin ise yüzde 30,95 seviyesinde gerçekleşti. En düşük tahmin aylık yüzde 0,54, yıllık yüzde 30,44 olurken; en yüksek tahmin ise aylık yüzde 1,50, yıllık yüzde 31,75 belirlendi.

Ekonomistlerin 2026 yıl sonu medyan TÜFE tahminleri ise yüzde 23 olurken, tahminlerin ortalaması yüzde 22,63 olarak hesaplandı. Yıl sonu enflasyonu konusunda tahminler yüzde 22-24 aralığında yoğunlaşırken, en düşük tahmin yüzde 20, en yüksek tahmin ise yüzde 26 oldu.

TCMB yılın son enflasyon raporunda, 2026 sonu enflasyonu için tahminlerin orta noktası olarak yüzde 16 öngörmüştü. Genel olarak ekonomistler, bu rakamın çok iddialı olduğu ve tutturulmasının mümkün görülmediği konusunda fikir birliği oluşturuyor.

TÜİK, Aralık 2025 enflasyon rakamlarını 5 Ocak Pazartesi günü açıklayacak.