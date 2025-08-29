Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentisi belli oldu

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Eylül Çarşamba günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 25 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin ağustosta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,79 oldu. Ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,50 ile yüzde 2,20 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,79) bir önceki ay yüzde 33,52 olan yıllık enflasyonun yüzde 32,63'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ağustos ayı itibarıyla yüzde 29,70 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda yüzde 2,06 artış kaydetmişti. 2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

ForInvest Haber Anketi’de beklenti yükseldi

Ekonomistlerin Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) aylık medyan tahmin yüzde 1,80, ortalama tahmin ise yüzde 1,82 artış yönünde gerçekleşti.

ForInvest Haber'in 18 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, ağustos ayı yıllık TÜFE verisi için medyan tahmin yüzde 32,65, ortalama tahmin ise yüzde 32,68 artışa işaret etti. TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 2,20 ve yüzde 1,55 şeklinde oluşurken, yıllık tahminler ise yüzde 33,20 ila yüzde 32,32 bandında oluştu.

Temmuz ayı TÜFE verisi, aylık yüzde 2,40 artış beklenirken, yüzde 2,06 olarak açıklanmış ve yıllık enflasyon yüzde 34,70'e yükselmişti.

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE C Endeksinde ise tahminler aylık yüzde 1,86, yıllık bazda yüzde 33,32 seviyesinde oluştu.

Gelecek dönem enflasyon beklentileri

2025 sonunda Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 29,90 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Yıl sonu enflasyonu için maksimum tahmin yüzde 32,00, minimum tahmin ise yüzde 28,50 artış yönünde oluştu. Geçen ayki ankette beklenti yüzde 31,00 seviyesinde oluşmuştu.

Ankette, 12 ay sonrasına yönelik medyan TÜFE beklentisinin yüzde 24,00 artış yönünde gerçekleştiği görüldü.

2026 yıl sonuna ilişkin TÜFE beklentileri ise 21,70 seviyesinde oluştu. Beklenti aralığı yüzde 23,00 ve yüzde 18,60 oldu. Bir önceki dönemde 2026 yıl sonu için beklenti yüzde 21,67 olarak gerçekleşmişti.

2025 sonu beklentisi ise yüzde 29,50 olarak gerçekleşti. Geçen ayki anket döneminde de beklenti yüzde 32,00 seviyesinde bulunuyordu.