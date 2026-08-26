Ekonomistlerin ağustos enflasyonu beklentisi belli oldu

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Matriks Haber’in 2026 yılı Ağustos ayı enflasyon, gelecek dönem Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve dolar/TL beklenti anketi 32 banka ve aracı kurum katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin Ağustos ayı için medyan TÜFE tahmini aylık yüzde 1,95, yıllık enflasyon beklentisi yüzde 31,63 oldu. Ortalama beklentiler ise aylık bazda yüzde 1,91, yıllık bazda ise yüzde 31,61 olarak hesaplandı.

Ağustos TÜFE için tahmin veren 22 banka ve aracı kurumun aylık beklentileri yüzde 1,25 ve yüzde 2,15 arasında değişti. Yıllık tahminler ise yüzde 31,13 ila yüzde 31,90 bandında şekillendi.

Temmuz ayı TÜFE verisi aylık yüzde 1,90 artış beklentisinin altında, yüzde 1,78 olarak gerçekleşmiş; yıllık enflasyon da yüzde 31,75 olarak açıklanmıştı.

Enerji, gıda, alkollü içecekler, tütün ürünleri ve altın hariç tutulan TÜFE göstergelerinden C Endeksi için öngörüde bulunan 10 ekonomistin medyan tahmini aylık bazda yüzde 1,89, yıllık bazda yüzde 30,09 oldu.

2026 yılı Ağustos ayı enflasyon verisinin 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanması bekleniyor.

Gelecek dönem enflasyon beklentileri

Matriks Haber anketinde cari yıl sonu enflasyon beklentisi hafif yükseldi. 30 ekonomistin 2026 sonu TÜFE beklentisi yüzde 29,50 bölgesinde şekillendi. Beklenti aralığı yüzde 28,00-33,00 oldu. Önceki dönemde beklenti yüzde 29,20 seviyesinde bulunurken, tahmin bandı yüzde 28,00 ve yüzde 35,00 aralığında oluşmuştu.

12 ekonomistin 2027 sonu enflasyon beklentileri ise yüzde 22,75’ten yüzde 22,90’a yükseltilirken, tahmin aralığı yüzde 15,00-27,00’den yüzde 21,00-25,00’e daraldı.

12 ay sonrasına ilişkin yıllık TÜFE tahmini yüzde 24,00 oldu.

C Endeksi için medyan beklenti 2026 sonunda yüzde 28,00, 2027 sonunda ise yüzde 24,00 olarak gerçekleşti. Bir önceki anket döneminde tahminler sırasıyla yüzde 29,00 ve yüzde 24,50 seviyesinde oluşmuştu.

Dolar/TL kuru anketi

20 analistin 2026 sonuna ilişkin dolar/TL beklentisi bir önceki anket dönemindeki 51,75’ten 51,7250’ye sınırlı geriledi. Tahminler 50,50 ile 52,00 arasında değişti. Bir önceki anket döneminde beklenti aralığı 52,50 ile 50,00 seviyesinde oluşmuştu.

12 ay sonrasına ilişkin dolar/TL tahmini medyan tahmini 57,65 oldu.

10 ekonomistin 2027 sonu dolar/TL beklentisi 61,25 seviyesinde hesaplandı. Matriks Haber’in bir önceki anket döneminde beklenti 61,70 seviyesinde gerçekleşmişti.

Ekonomistlerin enflasyon beklentileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yılın üçüncü Enflasyon Raporu’nun ardından değerlendirme yayımlayan banka ve aracı kurumların önemli bölümü, enerji fiyatlarında önceki aydan devreden etkiler ile gıda fiyatları ve bazı hizmet kalemlerini, yukarı yönlü baskı unsurları olarak öne çıkarıyor.

Motorinde ÖTV ve eşel mobil düzenlemelerinin ilave enerji baskısını sınırlaması bekleniyor. İç talepteki zayıflama, temel mal enflasyonundaki ılımlı seyir ve hizmet enflasyonunda kira ile talebe duyarlı kalemlerde gözlenen yavaşlama ise dezenflasyonu destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Genel değerlendirme, ağustos verisinin dezenflasyon eğiliminde belirgin bir bozulmaya işaret etmeyeceği, ancak enerji, gıda ve hizmet fiyatlarındaki gelişmelerin kısa vadeli görünüm açısından yakından izlenmeye devam edeceği yönünde şekilleniyor.