Ekonomistlerin beklentileri belli oldu: Türkiye ekonomisi 2024 yılında ne kadar büyüyecek?

Reuters'ın anketine göre, Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yavaşlayan iç talep ve sıkı ekonomi politikalarının etkisiyle yüzde 2,6 oranında büyümesi beklenirken, bu oranın yılın tamamında yüzde 3'e gerileyeceği öngörüldü.

Ekonominin bu yılın ilk çeyreğinde, asgari ücretin artırılması ve hane halklarının enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyelerle öne çektiği talep nedeniyle yüzde 5,3 büyüdüğü belirtilirken, ikinci çeyrekte de faiz oranının yüzde 50'ye çıkmasıyla parasal sıkılaştırmanın karşısında talepteki düşüş büyümeyi yüzde 2,5'e düşürdü.

En yüksek tahmin yüzde 3,20

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) bu yılın 3. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,64 arttığını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 29 Kasım Cuma günü açıklanacak 2024 yılı 3. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 9 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistler, bu yılın 3. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 2,64 büyüdüğünü tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2024'ün 3. çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 2,40 ile yüzde 3,10 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2024 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 2,98 oldu. Söz konusu beklentiye ilişkin tahminler en düşük yüzde 2,70, en yüksek yüzde 3,20 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, 8 ekonomistin 2025 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması yüzde 3 oldu.

Türkiye ekonomisi, geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 5,9, 2024 yılının 2. çeyreğinde ise yüzde 2,5 büyüme kaydetmişti.

Beklenti geriledi

Foreks Haber GSYH anketinde, ekonomistlerin 2024 yılı üçüncü çeyrek dönemi için GSYH'ye ilişkin yıllık medyan ve ortalama tahmini yüzde 2,4 büyüme yönünde oluştu. Geçen yılın aynı döneminde büyüme yüzde 5,9 olarak gerçekleşmişti. 2024 yılının ikinci çeyreğinde ise yüzde 2,5 oranında büyüme kaydedilmişti.

Foreks Haber'in 13 ekonomist ile düzenlediği anket sonucunda, 2024 yılı 3. çeyrek için en yüksek ve en düşük tahminler yüzde 3,1 ve yüzde 2,0 olarak gerçekleşti.

Ankette, 2024 yılı için medyan ve ortalama beklenti 3,0 yönünde gerçekleşti. Önceki anket döneminde ekonomistlerin 2024 yılı için büyüme medyan tahmini yüzde 3,2 olmuştu. 2024 yıl geneli için büyüme öngörülerinde maksimum ve minimum tahminler ise sırasıyla yüzde 3,5 ve yüzde 2,7 oldu. Türkiye 2023 yılı genelinde yüzde 4,5 büyümüştü.

Ekonomistlerin 2025 yılı için medyan ve ortalama tahmini yüzde 3,1 büyümeye işaret etti. Gelecek yıl için en yüksek tahmin yüzde 3,5, en düşük tahmin ise yüzde 2,5 seviyesinde oluştu. Bir önceki ankette 2025 yılı beklentisi yüzde 3,5 büyümeye işaret etmişti.

2023’te büyüme yüzde 5’in üzerinde olmuştu

Türkiye ekonomisi, özellikle Avrupa’daki ticaret ortaklarındaki yavaşlama ve 6 Şubat depremlerinin etkilerine rağmen 2023'te yıllık yüzde 5,1 ve aynı yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,5 büyüdü.

Ekonomistler sıkı para politikaları ve mali tedbirlerin yılsonuna kadar iç talebi yavaşlatmaya devam etmesini bekliyor.

Türkiye Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, 3. çeyrekteki talep koşullarının enflasyondaki düşüşü destekleyecek düzeyde olduğunu söyledi. Karahan ayrıca iç talepteki yeniden dengelenmenin devam edeceğini söyledi.

Hükümet enflasyonu düşürmeyi, ekonomik büyümenin kompozisyonunu değiştirmeyi ve sürdürülebilir seviyelere ulaşmayı taahhüt etti. Hükümet ekonominin bu yıl yüzde 3,5, gelecek yıl ise yüzde 4 büyüyeceğini tahmin ediyor.

3.çeyrek GSYH verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 29 Kasım Cuma günü saat 10:00'da açıklanacak.