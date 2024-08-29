Ekonomistlerin büyüme beklentileri belli oldu

Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek öncü göstergelerinde özellikle sanayi, üretim tarafında görülen daralmalar sonrası 2 Eylül’de açıklanacak büyüme verilerine yönelik beklentiler de belli oldu. Ekonomistler, sıkı para ve mali politika ile yavaşlayan iç tüketimin etkisiyle ikinci çeyrekte dönemsel bazda daralma bekliyor.

Ekonomi ilk çeyrekte yüzde 5,7 büyüme kaydetmişti. Türkiye ekonomisi veriye baz oluşturan dönem olan ikinci çeyrekte yüzde 3,9, geçen yılın tamamında ise yüzde 4,5 büyüdü.

Reuters'ın 11 kurumla yaptığı ankete göre 2024 yılı ikinci çeyrek için büyüme beklentileri yüzde 1,6 ila yüzde 4,2 bandında yer alırken, ortalama yüzde 3,2 büyüme beklentisi ortaya çıktı. 2024'ün tamamında ise büyümenin yüzde 3,35 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Beklentiler geriledi

Foreks Haber’in 13 ekonomistle düzenlediği GSYH anketinde, 2024 yılı ikinci çeyrek dönemi için medyan tahmin yüzde 2,8, ortalama tahmin ise yüzde 2,7 büyüme yönünde oluştu. Geçen yılın aynı döneminde büyüme yüzde 3,8 olarak gerçekleşmişti. 2024 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 5,7 oranında büyüme kaydedilmişti.

Ankette, 2024 yılı için medyan ve ortalama beklenti 3,2 yönünde gerçekleşti. Önceki anket döneminde ekonomistlerin 2024 yılı için büyüme medyan tahmini yüzde 3,3 olmuştu.

Piyasa ikinci çeyrekte daralma, yıllık bazda büyüme bekliyor

Bloomberg HT'nin büyümeye yönelik anketine göre, Türkiye ekonomisinin 2024 yılı ikinci çeyrekte dönemsel bazda yüzde 0,6 daralması, yıllık bazda ise yüzde 2,95 büyümesi bekleniyor.

Ekonomistlerin tahminine göre, 2024 yılının tamamında büyümenin yüzde 3,2 olması beklenirken, 2025 yılına yönelik büyüme tahmini yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşti.

BETAM, ikinci çeyrekte ekonominin yüzde 0,6 küçülmesini bekliyor

BETAM, kesinleşen nisan, mayıs ve haziran ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığı hesaplamalara göre Türkiye ekonomisinin 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 0,6 oranında küçülmesini bekliyor.

BETAM'dan yapılan açıklamaya göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yapılan hesaplamalarla ise 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 0,7 azalacağını öngörülüyor.

Seçimler sonrası politikalar sıkılaşmıştı

Geçen yıl yapılan genel seçimler sonrası uygulanmaya başlanan ekonomi programı çerçevesinde enflasyonu düşürmek ve artan iç talebi yavaşlatmak için önlemler alınmıştı.

2023 Haziran ayından beri sıkılaştırmanın sonucu olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini sonuncusu 2024 Mart ayında olmak üzere kademeli olarak 4 bin 150 baz puan yükselterek yüzde 50’ye çıkardı.

İhracatı arttırarak ve iç talebin körüklediği ithalatı azaltarak cari açığı daraltmayı ve büyümenin kompozisyonunda değişim yaratmayı hedefleyen ekonomi yönetimi bu gelişmelerin enflasyonun düşüşüne de katkı sağlayacağını belirtiyor.

TCMB geçen hafta yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetlerinde ikinci çeyreğe ilişkin mevcut verilerin, yıllık ve çeyreklik bazda gayri safi yurt içi hasıla büyüme oranlarının ilk çeyreğe kıyasla gerileyeceğine işaret ettiğini belirtmişti.

OVP'de üç yılın tahminler belirlenecek

Eylül ayında açıklanacak ve 2025-2027 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Program'a (OVP) önümüzdeki yıllar için ekonomik büyüme tahminleri yer alacak.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), yapılan son toplantısında büyüme kompozisyonunda dengelenmenin devam ettiği, ihracat ve turizm gelirinin artmakta olduğu, cari işlemler açığının ise öngörülenden çok daha hızlı düştüğüne dikkat çekmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ikinci çeyrek büyüme verilerini 2 Eylül'de açıklayacak.