Ekonomistlerin büyüme beklentileri belli oldu

Matriks Haber’in 4. çeyrek ve 2025 yılı ile gelecek dönem GSYH beklentileri anketi 15 ekonomistin katılımı ile sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin 2025 yılı 4. çeyrek dönemi için GSYH'ye ilişkin tahmini çeyreklik bazda yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 3,7 büyüme yönünde oluştu.

Türkiye ekonomisi 2025 ilk çeyrekte yüzde 2,5, ikinci çeyrekte yüzde 4,9 büyürken, üçüncü çeyrekte ise GSYH yüzde 3,7 artış olarak açıklanmıştı. Türkiye 2024 yılı 4. çeyrek döneminde ise yüzde 3,2 büyümüştü.

2025 yılı 4. çeyrek GSYH için en yüksek ve en düşük tahminler bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,0 artış ve yüzde 0,5 düşüş, geçen yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 4,2 ve yüzde 2,7 artış olarak gerçekleşti.

Türkiye en son 2021’de çift haneli büyümüştü

Ankette, 2025 yıl geneli için medyan beklenti yüzde 3,7 büyümeye işaret etti. Önceki anket döneminde de ekonomistlerin 2025 yılı için büyüme medyan tahmini yüzde 3,4 olmuştu. 2025 yıl geneli için büyüme öngörülerinde maksimum ve minimum tahminler ise sırasıyla yüzde 3,8 ve yüzde 3,2 oldu.

Türkiye 2024 yılı genelinde yüzde 3,2, 2023 yılında ise yüzde 5,0 büyümüştü. En son çift haneli büyüme ise 2021’de yüzde 11,0 ile görülmüştü.

2026 büyüme beklentileri yükseldi

Ekonomistlerin 2026 yılı için medyan tahmini yüzde 4,0 büyüme yönünde oluştu. En yüksek tahmin yüzde 4,3, en düşük tahmin ise yüzde 3,0 seviyesinde oluştu. Bir önceki ankette 2026 yılı beklentisi yüzde 3,8 büyümeye işaret etmişti.

2027 yılında büyüme oranının bir miktar daha artış kaydetmesi ve yüzde 4,4 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Büyüme için en yüksek tahmin veren ekonomist yüzde 5,0, en düşük beklenti ileten ekonomist ise yüzde 4,0 tahmininde bulundu.

4. çeyrek GSYH verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2 Mart Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak.

“İç talep büyümeyi desteklemeye devam ediyor”

Gedik Yatırım Başekonomisti Serkan Gönençler, sanayi üretimindeki zayıf yıllık artışın büyümeye katkıyı sınırlamasının beklendiğine dikkat çekerek, hizmet ve inşaat sektörlerinden gelen öncü göstergelerin manşet büyümeye desteğin bu alanlardan sürebileceğine yönelik sinyaller barındırdığını belirtti.

Gönençler, Matriks Haber'e yaptığı büyüme verisine ilişkin değerlendirmesinde, güçlü seyreden tüketim göstergelerinin de iç talebin büyümeyi desteklemeye devam ettiğini ortaya koyduğunu belirtti ve çeyreklik bazda sınırlı bir ivme kaybına rağmen yıllık büyümenin yüzde 4,2 seviyesinde gerçekleşmesi ve yıl genelinde büyümenin yüzde 3,8 civarında oluşacağı öngörüsünde bulundu.

Yılın son iki ayında sanayi üretiminde aylık bazda toparlama sinyalleri görüldüyse de yıllık sanayi üretimi artışının yüzde 1'in altında gerçekleştiğini kaydeden Serkan Gönençler, "Buna göre, 3. çeyrekte yüzde 6’nın üzerinde büyüme kaydederek büyümeye yüzde 1,1 puanlık katkı yapan sanayi sektörünün katkısı ciddi anlamda gerileyecek." dedi.

Başekonomist Gönençler, bununla beraber hizmet üretim endeksi ve inşaat ciro endeksleri gibi öncü göstergelerin hizmet ve inşaat sektörlerinden manşet büyümeye önceki çeyreğe benzer, hatta daha fazla katkı gelebileceğine işaret ettiğini söyledi.

Perakende satış hacim endeksi ve tüketim vergilerinden tahsilatların da güçlü tüketim eğiliminin devam ettiğini gösterdiğini vurgulayan Gönençler, "Buna göre, GSYH’nin çeyreklik bazda bir miktar ivme kaybetmekle birlikte yüzde 0,6 artış kaydetmesini, buna göre de yıllık GSYH büyümesinin de yüzde 4,2 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu da tüm yıl GSYH büyümesini yüzde 3,8 civarında tutacak." diye konuştu.