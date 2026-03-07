Ekonomistlerin cari açık beklentileri netleşti

Matriks Haber’in 2026 Ocak ayı ile 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin cari işlemler beklenti anketi sonuçlandı.

Matriks Haber'in 11 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, 2026 Ocak ayı için medyan tahmini 5,4 milyar dolar açık yönünde oluştu.

Ödemeler dengesi dört ay üst üste fazla verdikten sonra 2025 Kasım döneminde yeniden açığa dönmüştü. Aralık ayında 5,3 milyar dolar açık vermesi beklenen ödemeler dengesi 7,25 milyar dolar seviyesinde açıklanarak beklentilerin üzerinde gelmişti.

Ocak 2026 dönemi için cari işlemler dengesinde en yüksek beklenti 4 milyar 300 milyon dolar açık, en düşük tahmin ise 7 milyar 500 milyon dolar açık seviyesinde şekillendi.

Gelecek dönem beklentileri değişti

Ekonomistler, küresel talep, jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarına bağlı riskler nedeniyle 2026 ve 2027 yıllarına dönük cari işlemler açığı tahminlerinde bir önceki anket dönemine göre yukarı yönlü revizyona gitti.

Ankette, 2026 yılı için cari açık beklentisi bir önceki anket dönemindeki 29 milyar 400 milyon dolar açıktan 33 milyar dolar açığa revize edildi.

2027 yılı için cari açık tahminlerinin de yükseldiği görüldü. Şubat ayı Matriks Haber anketinde 30 milyar dolar seviyesinde bulunan 2027 yılı cari işlemler açığı beklentisi bu ayki ankette 35 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Tahmin aralığı, 2026 yılı geneli için 27 milyar 500 milyon dolar ila 39 milyar dolar açık, 2027 yılı geneli için ise 25 milyar dolar ila 41 milyar 700 milyon dolar açık bandında oluştu.

2026 Ocak ayı cari işlemler rakamı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.