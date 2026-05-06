Ekonomistlerin cari açık beklentileri netleşti

Matriks Haber’in Mart 2026 dönemi ile yıl sonu ve 2027 sonuna ilişkin cari işlemler beklenti anketi sonuçlandı.

Matriks Haber'in 12 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, 2026 Mart ayı için medyan tahmini 9 milyar 715 milyon dolar açık oldu.

Şubat ayında 7 milyar 350 milyon dolar açık vermesi beklenen ödemeler dengesi 7 milyar 501 milyon dolar seviyesinde açıklanarak beklentilere yakın gerçekleşmişti.

Temmuz-Ekim 2025 döneminde üst üste fazla veren ödemeler dengesi, Kasım 2025’te yeniden açığa dönmüştü.

Mart ayı için cari işlemler dengesinde en düşük açık beklentisi 7 milyar dolar, en yüksek açık tahmini ise 10 milyar 400 milyon dolar açık seviyesinde şekillendi.

Gelecek dönem beklentilerinde revizyon

Ekonomistler, küresel talep, jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarına bağlı riskler nedeniyle 2026 yıl sonuna dönük cari işlemler açığı tahminlerini bir önceki anket dönemine göre yukarı yönlü revize etti.

Ankette, 2026 yılı için cari açık beklentisi 44 milyar 100 milyon dolar açıktan 54 milyar 100 milyon dolar açığa revize edildi.

2027 yılı için cari açık tahminleri ise geçen ayki 35 milyar dolar açık tahmininden 46 milyar 500 milyon dolar açık beklentisine yükseltildi.

2026 yılı geneli için tahmin bandı, 35 milyar dolar ila 62 milyar dolar arasında gerçekleşti. Bir önceki anket döneminde beklentiler 35 milyar dolar ila 60 milyar 100 milyon dolar açık aralığında oluşmuştu.

Bir önceki ay 2027 yılı geneli için 30 milyar dolar ile 53 milyar dolar açık bandındaki beklenti aralığı ise 40 milyar dolar ile 51 milyar dolar aralığında şekillendi.

Ekonomist beklentileri

Tacirler Yatırım Başekonomisti Ekin Çınar, cari işlemler dengesinin mart ayında 10,4 milyar dolar açık vermesini beklediklerini kaydetti.

Çınar, 2026 yılı mart ayında ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 9,9 milyar dolara yükseleceğini, hizmetler dengesi fazlasının ise 2,4 milyar dolar civarında oluşacağı tahmininde bulundu.

Yıl sonu cari işlemler açık tahmininin 45 milyar dolar seviyesinde, GSYİH’nin %2,6’sı civarında bulunduğuna işaret eden Ekin Çınar, “Ancak küresel enerji maliyetlerinin yüksek seyrini koruması nedeniyle tahminimize yönelik risklerin yukarı yönlü olduğunu not ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Cari işlemler verisi

2026 Mart ayı cari işlemler rakamı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.