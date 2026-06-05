Ekonomistlerin cari açık beklentileri netleşti

Matriks Haber’in 2026 Nisan ayı ile yıl sonu ve 2027 sonuna ilişkin cari işlemler beklenti anketi sonuçlandı. 11 ekonomist ile düzenlenen ankete göre, 2026 Nisan ayı için medyan tahmini 5 milyar 630 milyon dolar açık oldu.

Mart ayında 9 milyar 715 milyon dolar açık vermesi beklenen ödemeler dengesi 9 milyar 672 milyon dolar açık seviyesinde açıklanarak beklentilere yakın gerçekleşmişti.

Temmuz-Ekim 2025 döneminde üst üste fazla veren ödemeler dengesi, Kasım 2025’te yeniden açığa dönmüştü.

Nisan ayı için cari işlemler dengesinde en düşük beklenti 8 milyar dolar, en yüksek tahmin ise 4 milyar 200 milyon dolar açık seviyesinde şekillendi.

Gelecek dönem beklentileri

Ankette, 2026 yılı için cari açık beklentisi 54 milyar dolar açıktan 50 milyar 250 milyon dolar açığa revize edildi.

2027 yılı için cari açık tahminleri ise geçen ayki 46 milyar dolar açık tahmininden 48 milyar dolar açık beklentisine yükseltildi.

2026 yılı geneli için tahmin bandı, 36 milyar dolar ila 60 milyar dolar arasında gerçekleşti. Bir önceki anket döneminde beklentiler 35 milyar dolar ila 62 milyar dolar açık aralığında oluşmuştu.

Bir önceki ay 2027 yılı geneli için 40 milyar dolar ile 51 milyar dolar açık bandında oluşan beklentiler, bu ankette 30 milyar dolar ile 51 milyar dolar açık aralığında şekillendi.

Ekonomist beklentileri

Tacirler Yatırım Baş Ekonomisti Ekin Çınar, cari işlemler açığının nisan ayında 4,2 milyar dolar civarında gerçekleşmesini beklediklerini ifade ederek, “Nisan ayında ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 5,2 milyar dolara gerileyeceğini, hizmetler dengesi fazlasının ise 3,5 milyar dolar civarında oluşacağını tahmin ediyoruz.” dedi.

Ekin Çınar, yıl sonu cari işlemler açığı tahmininin 45 milyar dolar seviyesinde (GSYİH’nın %2,6’sı) bulunduğunu kaydetti. Ancak, küresel enerji maliyetlerinin yüksek seyrini koruması nedeniyle tahminimize yönelik risklerin yukarı yönlü olduğunu da sözlerine ekledi.

Cari işlemler verisi

2026 Nisan ayı cari işlemler rakamı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 12 Haziran 2026 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.