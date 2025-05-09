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Ekonomistlerin cari açık tahmini belli oldu

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mart ayında 3 milyar 936 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.

Haber Merkezi
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Ekonomistlerin cari açık tahmini belli oldu
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AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 13 Mayıs'ta açıklanacak "Mart 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının mart ayında 3 milyar 936 milyon dolar açık verdiğini öngördü.

Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentileri, 3 milyar 200 milyon dolar ile 4 milyar 470 milyon dolar arasında değişti. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 19 milyar 650 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti. Ekonomistlerin 2025 için cari açık beklentisi 16 milyar dolar ile 22 milyar 500 milyon dolar aralığında yer aldı.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, şubatta 4 milyar 405 milyon dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık 12 milyar 837 milyon dolar olmuştu.

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