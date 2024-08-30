Ekonomistlerin enflasyon beklentileri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Eylül Salı günü açıklanacak olan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) verilerine yönelik ekonomist beklentileri belli oldu.

Temmuz 2024’te aylık yüzde 3,23 artışla yıllık yüzde 61,78 olarak gerçekleşen enflasyonun ağustos ayında yüzde 2,6 oranında artması bekleniyor.

Reuters enflasyon beklenti anketi

Reuters'ın 9 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette TÜFE’nin konutlarda kullanılan doğalgaz zammı sonrası ağustos ayında aylık yüzde 2,64 artması, baz etkisinin desteğiyle yıllık enflasyonun düşüşünü sürdürerek yüzde 52,2’ye gerilemesi bekleniyor.

Ekonomistler, enflasyonun 2024'ün sonunda ise yüzde 42,95 seviyesinde gerçekleşmesini bekleniyor.

Foreks Haber enflasyon beklenti anketi

Foreks Haber'in 16 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, ağustos ayı aylık enflasyon medyan tahmini yüzde 2,63, ortalama tahmin ise yüzde 2,61 artış yönünde oldu. Yıllık TÜFE verisi için medyan tahmin yüzde 52,20, ortalama tahmin ise yüzde 52,17 artışa işaret etti.

2024 yıl sonu enflasyonu için medyan tahmin yüzde 42,85, ortalama tahmin ise yüzde 43,11 seviyesinde oluştu.

C Endeksinde aylık beklenti yüzde 2,29, yıllık beklenti ise yüzde 50,50 olarak gerçekleşti.

BloombergHT enflasyon beklenti anketi

Enflasyonda yavaşlama beklentisinin öne çıktığı BloombergHT’nin 18 kurumun katıldığı anketine göre, ağustosta enflasyonun aylık bazda yüzde 2,6, yıllık ise yüzde 52,1 seviyesinde olması bekleniyor.

15 kurumun açıkladığı 2024 yılsonu enflasyon tahmini de bir önceki anket dönemine göre 1 puan yükselişle yüzde 43 oldu.

TCMB’nin anketlerinde farklı görünüm

Tüm anketlerde ekonomistler, yılsonu enflasyonunda TCMB’nin yılsonu tahmini olan yüzde 34-42 aralığının üst bandının aşılmasını bekliyor.

TCMB'nin sektörel enflasyon beklentileri anketinde de piyasa katılımcıları yüzde 28,7, reel sektör yüzde 53,8 ve hanehalkı yüzde 73,1 oranında beklenti sunmuştu.

Ağustos ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Eylül Salı günü saat 10:00'da açıklanacak.