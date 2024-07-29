Ekonomistlerin enflasyon beklentileri yükselişe işaret etti

Temmuz ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Ağustos Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak. Ekonomistlerin hesaplamalarına göre, piyasa temmuz ayında enflasyonda hızlanma öngörüyor.

Foreks Haber’in 19 ekonomistin katılımıyla düzenlediği ankette, temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) aylık medyan tahmin yüzde 3,38, ortalama tahmin ise yüzde 3,30 artış yönünde gerçekleşti. Ekonomistler elektrik zammı ile ÖTV ayarlaması kaynaklı akaryakıt ve sigaraya yapılan yüksek zamların temmuz ayı TÜFE enflasyonuna ciddi anlamda katkı yapacağına işaret ediyorlar.

Temmuz ayı yıllık TÜFE verisi için medyan ve ortalama tahmin yüzde 62,03 artışa işaret ederken, TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 4,00 ve yüzde 2,00 şeklinde, yıllık tahminler de yüzde 63,00 ila yüzde 59,86 bandında oluştu.

Aylık enflasyonda yükseliş bekleniyor

BloombergHT'nin 22 ekonomistin katılımıyla hazırladığı enflasyon anketinde piyasa katılımcıları temmuzda aylık enflasyonun yüzde 3,3 seviyesine yükseleceğini öngördü.

Anketteki medyan tahmine göre, yıllık enflasyonun da yüzde 62 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, temmuz enflasyonunda en düşük aylık beklenti yüzde 2,5, en yüksek beklenti de yüzde 4 oldu.

Yıllık olarak bakıldığında temmuz için en yüksek enflasyon tahmini yüzde 68,9 olurken, en düşük tahmin de yüzde 60,6 oldu.

Yıl sonu enflasyon beklentileri geriledi

BloombergHT’nin anketinde, katılımcıların 2024 sonuna ilişkin enflasyon beklentileri de bir önceki anket dönemine göre 1 puan gerilemeyle yüzde 42 olarak açıklandı.

Foreks Haber anketinde de ekonomistlerin 2024 yıl sonu enflasyonu için beklentisi, geçen ayki yüzde 43,59 seviyesinden gerileyerek, medyan tahmin yüzde 43,00, ortalama tahmin ise yüzde 43,30 seviyesinde oluştu.

Katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonu tahmini olan yüzde 34-42 aralığına yakınsadı.