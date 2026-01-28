Ekonomistlerin enflasyon tahmini belli oldu: Geçen yıldan düşük ama 11 ayın zirvesinde!

Matriks Haber’in 2026 Ocak ayı enflasyon, gelecek dönem Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve dolar/TL beklenti anketi sonuçlandı.

Ekonomistlerin 2026 Ocak ayı TÜFE için aylık medyan yüzde 4,20, yıllık medyan yüzde 29,90 artış yönünde tahmin edildi. Enflasyon için ortalama beklentiler ise aylık bazda yüzde 4,24, yıllık bazda ise 29,93 oldu.

Ocak ayındaki aylık TÜFE beklentisi 2025 Ocak’ta yüzde 5,03 gerçekleşen aylık enflasyondan düşük olurken, 2025 Şubat’tan bu yana en yüksek seviye oldu.

Matriks Haber'in enflasyon ve dolar/TL anketinde toplam 35 aracı kurum ve banka görüşüne yer verildi.

En düşük ve yüksek beklentiler ne?

Ocak TÜFE için tahmin veren 24 banka ve aracı kurumun aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 4,96 ve yüzde 3,90 şeklinde belirlendi. Yıllık tahminler ise yüzde 29,60 ila yüzde 30,80 bandında şekillendi.

Aralık ayı TÜFE verisi, aylık yüzde 0,94 artış beklenirken, yüzde 0,89 artış yönünde gerçekleşmiş ve yıllık enflasyon da yüzde 30,89 seviyesinde açıklanmıştı.

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE C Endeksi için öngörüde bulunan 10 ekonomistin ocak ayı tahminleri; aylık bazda yüzde 4,22, yıllık bazda yüzde 29,50 seviyesinde hesaplandı.

Ocak ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat Salı günü saat 10:00'da açıklanacak.

Gelecek dönem enflasyon beklentileri

Cari yıl sonuna ilişkin 30 ekonomisin TÜFE beklentisi yüzde 23,55 seviyesinde şekillendi. Beklenti aralığı yüzde 21,00 ve yüzde 30,00 oldu. Bir önceki dönemde 2026 yıl sonu için beklenti yüzde 23,00 olmuştu.

10 ekonomistin yanıtladığı 2027 sonuna ilişkin tahminler ise yüzde 18,00 artışa işaret etti. 2027 yıl sonu öngörüleri yüzde 20,00 ile yüzde 17,00 aralığında oluştu. Aralık ayı anketinde tahminler yüzde 18,15 artış yönünde gerçekleşmişti.

Ankette, 12 ay sonrasına yönelik medyan TÜFE beklentisinin yüzde 22,58 artışa işaret etti.

C Endeksine ilişkin 2026 sonu beklentisi yüzde 24,25, 2027 sonu beklentisi ise yüzde 21,95 olarak kaydedildi.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları

26 Ocak 2026 tarihinde açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ocak ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre; TÜFE’nin cari ay için aylık yüzde 3,76 artış kaydetmesi bekleniyor. Tahminler; gelecek yıl sonuna ilişkin yüzde 23,23, 24 ay sonrası için ise yüzde 16,94 artışa işaret etti.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin yıllık bazda hanehalkında 6,7 puan, reel sektörde 10,9 puan ve piyasa katılımcılarında 3,2 puan düştüğüne işaret etti.

Piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 23,2 ile hedefin üzerinde bulunduğunu, ancak mevcut seviyelere göre iyileşmeye işaret ettiğini belirten Şimşek, yıl genelinde dezenflasyon süreciyle birlikte beklentilerdeki düşüşün fiyatlama davranışlarını olumlu etkileyeceğini vurguladı.

Dolar/TL anketi

23 analistin 2026 sonuna ilişkin dolar/TL beklentisi 51,7500 seviyesine işaret etti. En yüksek tahmin veren ekonomist 53,1000, en düşük tahmin veren ekonomist ise 48,5000 öngörüsünde bulundu. Bir önceki anket döneminde beklentiler 51,6000 seviyesinde oluşmuştu.

12 ay sonrasına ilişkin dolar/TL tahmini 51,3700 olarak belirlendi.

TCMB piyasa katılımcıları anketinde; dolar kuru için cari yıl sonuna yönelik tahmin 51,1693, 12 ay sonrası döneme ilişkin beklenti ise 51,8879 oldu.

Dolar/TL’nin 2027 sonunda hangi seviyede oluşacağına yönelik soruyu cevaplayan 8 ekonomistin medyan tahmini ise 59,1750 seviyesinde gerçekleşti. Matriks’in 2025 Aralık ayı anketinde beklenti 58,8000 seviyesine yükseleceği yönünde gerçekleşmişti.

Ekonomistlerin enflasyon değerlendirmeleri

Pusula Yatırım, TÜFE'nin, 2026 Ocak ayında yüzde 4,3 (Alt bant: yüzde 4 - Üst bant: yüzde 4,45) geleceğini hesapladıklarını, yüzde 4,3 gelmesi durumunda yıllık enflasyonun yüzde 39,5’ten yüzde 39 seviyesine gerileyeceğini değerlendirdiklerini kaydetti.



TÜFE nezdinde 3 farklı endeks kullanmalarındaki ana sebebini, görece ölçümlemeleri dengelemek ve yeni veri setinin piyasa ile uyarlanması 1 yıl bulacağı için 3 endeksi de gözeterek bir ortanca çıkarmak olduğuna dikkat çeken Pusula Yatırım, “3 endeksin ortancası aylık yüzde 4,08 (Alt bant: yüzde 4 - Üst bant: yüzde 4,1)den gelmektedir. Ortanca eğer gelirse TÜFE, yüzde 30’un hemen altına düşerek yüzde 29,94 seviyesine gerileyecektir.” değerlendirmesinde bulundu.



Yıl sonunda yüzde 22 TÜFE beklentisini hatırlatan Pusula Yatırım, sağlık mevzuat değişimleri kaynaklı güncelleme olurken gıda ve alkolsüz içeceklerin yukarı yönlü risk taşımaya devam ettiğine değinerek, giyim ve ayakkabının TÜFE’yi kompanse eden ana unsur olduğunu kaydetti ve yüzde 4-4,5 aralığında bir TÜFE olasılığının bulunduğunu ifade etti.



Matriks Haber enflasyon ve dolar/TL anket sonucu tablosu: