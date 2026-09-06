Ekonomistlerin faiz beklentisi netleşti: İndirim için gözler hangi aya çevrildi?

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) eylül ayı toplantısında politika faizini yüzde 37,00 seviyesinde sabit bırakacağına ilişkin medyan beklenti değişmedi. Bununla birlikte, ilk ankete kıyasla faiz indirimi bekleyen ekonomistlerin sayısı 2’den 5’e yükseldi ve tahmin aralığı da aşağı yönde genişledi.

Matriks Haber’in faiz ve enflasyon anketi, 28 Ağustos 2026 tarihinde yapılan ilk çalışmanın ardından bazı ekonomistlerden gelen revizyonlar ve yeni tahminlerle güncellendi.

Eylül toplantısı için tahmin veren ekonomist sayısı 20’den 27’ye yükseldi. Güncel ankette 27 ekonomistin 22’si haftalık repo faizinin yüzde 37,00’de sabit bırakılmasını, 4’ü 100 baz puan indirimle yüzde 36,00’ya, 1’i ise 300 baz puan indirimle yüzde 34,00’e çekilmesini bekliyor.

İlk ankette ise 20 ekonomistin 18’i faizin sabit bırakılacağını, 2’si 100 baz puanlık indirim kararı alınacağını öngörmüştü.

Politika faizinde medyan tahmin yüzde 37,00 seviyesinde korunurken, ortalama beklenti yeni katılımlar ve aşağı yönlü revizyonların etkisiyle yüzde 36,90’dan yüzde 36,74’e geriledi. En yüksek beklenti yüzde 37,00’de kalırken, en düşük tahmin yüzde 36,00’dan yüzde 34,00’e indi.

Gecelik faizlerde de aşağı yönlü revizyon

Anketin medyan sonuçlarına göre, gecelik borç alma ve borç verme faiz beklentileri sırasıyla yüzde 35,50 ve yüzde 40,00 seviyelerinde oluştu ve medyan tahmin değişmedi.

Bununla birlikte katılımcı sayısı 12’den 18’e yükselirken, borç alma faizi ortalaması yüzde 35,42’den yüzde 35,17’ye, borç verme faizi ortalaması ise yüzde 39,92’den yüzde 39,42’ye geriledi.

Tahmin aralıkları da sırasıyla yüzde 32,50-yüzde 35,50 ve yüzde 37,00-yüzde 40,00 oldu.

İlk indirim için gözler ekime çevrildi

Politika faizinin sabit bırakılması halinde, ilk faiz hamlesinin zamanlamasına ilişkin tahmin veren 16 ekonomistin medyan beklentisi, Ekim 2026’da yüzde 36,00’ya indirim yönünde oluştu.

Ankette Eylül ayı hariç yılın kalanındaki iki toplantıya ilişkin medyan beklenti, iki faiz indirimi yapılacağı yönünde oluştu.

“Yılın kalanında kaç faiz indirimi bekliyorsunuz?” sorusuna yanıt veren ekonomist sayısı 13’ten 19’a yükseldi. Güncel ankette 14 ekonomist iki toplantıda da faiz indirimi, 3 ekonomist bir faiz indirimi beklediğini belirtirken, 2 ekonomist yılın kalanında faiz indirimi beklemediğini ifade etti.

28 Ağustos tarihli ankette ise yanıt veren 13 ekonomistin 10’u iki, 3’ü bir faiz indirimi öngörüyordu. İlk ankette yılın kalanında hiç faiz indirimi beklemeyen katılımcı bulunmuyordu.

Yıl sonu faiz beklentisi yüzde 35’te kaldı

2026 yıl sonu haftalık repo faizi için medyan beklenti yüzde 35,00 seviyesinde korundu. Bu soruya yanıt veren ekonomist sayısı 21’den 27’ye yükselirken, ortalama tahmin yüzde 35,17’den yüzde 35,15’e sınırlı geriledi.

Tahmin aralığı ise önceki ankette olduğu gibi yüzde 34,00-yüzde 37,00 olarak gerçekleşti.

“2026 yılında beklediğiniz faiz adımlarında yön değişikliği oldu mu?” sorusuna yanıt veren 11 ekonomistin 7’si “hayır”, 4’ü “evet” yanıtını verdi.

2027 faiz beklentisi aşağı geldi

2027 yıl sonu faiz beklentisinde ise aşağı yönlü bir değişim görüldü. 28 Ağustos anketinde yüzde 27,00 olan medyan tahmin, güncellenen ankette yüzde 26,00’ya geriledi.

Katılımcı sayısı 9’dan 13’e yükselirken, tahmin aralığı yüzde 20,00-yüzde 31,00 seviyesinde kaldı. Ortalama beklenti ise yüzde 26,17’den yüzde 26,35’e çıktı.

12 ay sonrasına ilişkin medyan politika faizi tahmini yüzde 30,00 seviyesinde korunurken, katılımcı sayısı 7’den 9’a yükseldi.

Ortalama tahmin yüzde 29,36’dan yüzde 29,06’ya gerilerken, tahmin aralığının alt sınırı yüzde 26,00’dan yüzde 25,00’e indi; üst sınır yüzde 31,50’de kaldı.