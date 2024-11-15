Ekonomistlerin faiz kararı beklentisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 21 Kasım Perşembe günü yapılacak toplantısına ilişkin medyan beklenti faizin yüzde 50,00 seviyesinde tutacağı yönünde oluştu. Ekonomistlerin, TCMB'nin enflasyon tahminlerini yükseltmesinin de etkisiyle faiz indirimi beklentilerini ocak ayına ötelediği görüldü.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

AA Finans’ın PPK Beklenti Anketi’ne katılan 10 ekonomistin tamamı kasım ayından faiz kararının sabit çıkmasını beklerken, yıl sonu politika faizi beklentilerinin de ortalaması yüzde 49,10 oldu.

Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 6'sı yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 48,5 ve 3'ü yüzde 47,5 olacağını öngördü.

Foreks Haber TCMB faiz anketi sonuçlandı

Foreks Haber anketine katılan 19 ekonomistin tamamı faizin sabit bırakılacağı beklentisini dile getirdi.

Ankette, 2024 yıl sonuna ilişkin görüş veren 18 ekonomistin medyan faiz tahmini yüzde 50,00 oldu. Yıl sonu faiz tahminlerinde maksimum beklenti yüzde 50,00, minimum beklenti ise yüzde 47,50 seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz ayki ankette yıl sonu beklentisi yüzde 48,25, tahmin aralığı ise yüzde 50,00 ve yüzde 45,00 bandında oluşmuştu.

Faiz indirimi beklentileri aralıktan ocak ayına ötelendi

"2024 yılında faiz indirimi bekliyor musunuz?" sorusuna yanıt veren 18 ekonomistin 6'sı "evet", 12'si ise "hayır" yanıtını verdi. "2024 yılında faiz artırımı bekliyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan 18 ekonomistin tamamı ise "hayır" cevabını verdi. Geçtiğimiz ay düzenlenen Foreks anketinde, faiz indirimi beklentisine yönelik soruya yanıt veren 25 ekonomistten 14'ü "evet", 11'i ise "hayır" cevabını vermişti.

Ekonomistler ilk faiz indirim kararının ocak ayında ve 250 baz puan yönünde olacağını tahmin ediyor. 18 ekonomistin 10'u ilk değişikliğin 250 baz puan indirim yönünde olacağı görüşünü iletti. İlk faiz kararı değişikliğinin zamanına ilişkin olarak ankete katılan 18 ekonomistin 9'u Ocak 2025, 6'sı Aralık 2024, 1'i Şubat 2025, 2'si ise Mart 2025'te olacağını öngördü. Bir önceki anket döneminde de ilk faiz kararının aralık ayında ve 250 baz puan indirim yönünde olacağı tahmin edilmişti.

12 ay sonrası için tahmin ileten 11 ekonomistin medyan tahmini yüzde 32,50, maksimum beklentisi yüzde 40,00, minimum beklentisi ise yüzde 28,00 oldu.

2025 yıl sonuna ilişkin medyan tahmin yüzde 30,00 seviyesinde oluşurken, beklenti aralığı yüzde 40,00 ila yüzde 26,00 bandında oluştu. Geçen ayki ankette beklenti yüzde 30,00 seviyesinde gerçekleşirken, beklenti aralığı yüzde 31,00 ile yüzde 25,00 bandında oluşmuştu.

15 analistin yıl sonu tüketici fiyatları endeksi beklentisi ise yüzde 45,00 olarak gerçekleşti. TÜFE'ye ilişkin maksimum beklenti yüzde 47,50, minimum beklenti ise yüzde 43,30 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisi 43,60 seviyesinde oluşmuştu. Yıl sonuna ilişkin tahmin aralığı ise yüzde 45,00 ile yüzde 42,00 bandındaydı. Ekonomistlerin 2025 sonuna ilişkin TÜFE beklentileri ise yüzde 26,80 artışa işaret etti.

Ekonomist beklentileri

Spinn Danışmanlık Ekonomisti Özlem Derici Şengül, TCMB'nin enflasyon tahminlerini yukarı çektiğini hatırlatarak, yıl sonu tahmininin bile tutturulamama riski varken faiz indirimi yapılmasını hem enflasyonla mücadele hem de beklenti yönetimi adına yanlış olacağı görüşünü savundu.

Özlem Derici Şengül, tüm bu nedenlere bağlı olarak; TCMB'nin şubat ayı başında ocak ayı zamlarının etkisine bakacağını, mart ayında şubat ayı enflasyonunda normalleşme görmesi halinde faiz indirimlerine başlayabileceğini düşündüğünü kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı, 21 Kasım Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

TCMB PPK Faiz Toplantı Takvimi

21.11.2024

26.12.2024

23.01.2025

20.02.2025

20.03.2025