Ekonomistlerin haziran enflasyonu tahminleri belli oldu

Matriks Haber’in 2026 yılı haziran ayı enflasyon, gelecek dönem Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve dolar/TL beklenti anketi 30 banka ve aracı kurum katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin haziran ayı için medyan TÜFE tahmini aylık yüzde 0,98, yıllık enflasyon beklentisi ise yüzde 32,10 oldu. Ortalama beklentiler ise aylık bazda yüzde 1,02, yıllık bazda ise yüzde 32,16 oldu.

Haziran TÜFE için tahmin veren 22 banka ve aracı kurumun aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 0,74 ve yüzde 1,77 oldu. Yıllık tahminler ise yüzde 31,78 ila yüzde 33,03 bandında şekillendi.

Mayıs ayı TÜFE verisi, aylık yüzde 1,60 artış beklentisinin hafif üzerinde, yüzde 1,71 olarak gerçekleşmiş, yıllık enflasyon da yüzde 32,61 olarak açıklanmıştı.

Enerji, gıda, alkollü içkiler, tütün ürünleri ve altın hariç tutulan TÜFE C Endeksi için öngörüde bulunan 8 ekonomiste göre aylık bazda yüzde 1,58, yıllık bazda yüzde 30,00 olarak hesaplandı.

Haziran ayı enflasyon verisi 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

Gelecek dönem enflasyon beklentileri

Matriks Haber anketinde cari yıl sonu enflasyon beklentileri aşağı yönlü revize edildi. 22 ekonomistin 2026 sonu TÜFE beklentisi yüzde 29,00 seviyesinde şekillendi. Beklenti aralığı yüzde 23,00 ve yüzde 30,00 oldu. Önceki dönemde beklenti yüzde 29,58 seviyesinde bulunurken, tahmin bandı yüzde 26,00 ve yüzde 31,00 seviyesinde oluşmuştu.

8 ekonomistin 2027 sonuna ilişkin enflasyon beklentileri ise yüzde 22,00’den yüzde 22,25 seviyesine yükselirken, tahmin bandının yüzde 20,00-yüzde 28,90’dan yüzde 18,10-yüzde 26,20 aralığına gerilemesi beklenti dağılımında aşağı yönlü bir kayışa işaret etti.

12 ay sonrasına ilişkin TÜFE tahmini yüzde 24,85 artışa işaret etti.

C Endeksi’nin 2026 sonunda yüzde 28,40, 2027 sonunda ise yüzde 24,00 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edildi. Bir önceki anket döneminde tahminler sırasıyla yüzde 28,00 ve yüzde 22,00 seviyesinde oluşmuştu.

Dolar/TL kuru anketi

14 analistin 2026 sonuna ilişkin dolar/TL beklentisi değişmeyerek 51,80 seviyesinde kaldı. En yüksek tahmin 52,40, en düşük tahmin ise 50,00 oldu. Bir önceki anket döneminde beklenti aralığı 50,00 ile 54,40 seviyesinde oluşmuştu.

12 ay sonrasına ilişkin dolar/TL tahmini 55,60 olarak belirlendi.

Dolar/TL’nin 2027 sonunda hangi seviyede oluşacağına yönelik soruyu yanıtlayan 6 ekonomistin medyan tahmini ise 60,85 seviyesinde hesaplandı. Matriks Haber’in bir önceki anket döneminde beklenti 61,00 seviyesinde gerçekleşmişti.