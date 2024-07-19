Ekonomistlerin TCMB'den faiz kararı beklentisi belli oldu

TCMB’nin 23 Temmuz Salı günü açıklayacağı PPK faiz kararına yönelik beklentiler belli oldu.

Foreks Haber anketine katılan 16 ekonomistin tamamı faizin sabit bırakılacağı beklentisini dile getirdi.

Ankette, 2024 yıl sonuna ilişkin görüş veren 11 ekonomistin medyan faiz tahmini yüzde 45 seviyesinde oldu. Yıl sonu faiz tahminlerinde maksimum beklenti yüzde 52,50, minimum beklenti ise yüzde 40,00 seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz ay yapılan anket sonuçlarında, yıl sonu beklentisi yüzde 47,50 olurken, tahmin aralığı yüzde 58,00 ila 40,00 aralığında oluşmuştu.

Ekonomistler 2024 yılında faiz indirimi bekliyor

"2024 yılında faiz indirimi bekliyor musunuz?" sorusuna yanıt veren 11 ekonomistin 8'i "evet", 3'ü ise "hayır" yanıtını verdi. "2024 yılında faiz artırımı bekliyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan 8 ekonomistin 1'i "evet", 7'si ise "hayır" cevabını verdi.

Ekonomistler ilk faiz kararının kasım ayında ve 250 baz puan indirim yönünde olacağını tahmin ediyor. 12 ekonomistin 9'u ilk değişikliğin 250 baz puan indirim yönünde olacağı görüşünü iletti. İlk faiz kararı değişikliğinin zamanına ilişkin olarak ankete katılan 12 ekonomistin 4'ü Kasım 2024, 2'si Aralık 2024, 2'si Eylül 2024, 1'i Ekim 2024, 1'i Ocak 2025, 1'i Mart 2025, 1'i ise 2024 yılının 4. çeyreği ya da 2025 yılının ilk çeyreğinde olacağını öngördü.

12 ay sonrası için de tahmin ileten 5 ekonomistin medyan tahmini yüzde 35,00, maksimum beklentisi yüzde 50,00, minimum beklentisi ise yüzde 35,00 oldu.

Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi Merkez Bankası’ndan yüksek oldu

Analistlerin yıl sonu tüketici fiyatları endeksi beklentisi ise yüzde 43,60 olarak gerçekleşti. TÜFE'ye ilişkin maksimum beklenti yüzde 52,50 olurken, minimum beklenti ise yüzde 42,00 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketi'nde cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 43,52 olurken, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın sunduğu Enflasyon Raporu'nda 2024 yılı için yüzde 36 olan TÜFE tahmini yüzde 38’e revize edilmişti.

AA Finans anketi de "sabit" kaldı

AA Finans'ın TCMB'nin 23 Temmuz Salı günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

Faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı, 23 Temmuz Salı günü saat 14:00'te açıklanacak.

TCMB PPK 2024 yılı faiz toplantı takvimi şu şekilde:

23.07.2024*

20.08.2024*

19.09.2024

17.10.2024

21.11.2024

26.12.2024

*2024 yılı Para Politikası Metni'nde 25 Temmuz 2024 ve 22 Ağustos 2024 olarak ilan edilen Para Politikası Kurulu Toplantıları'nın tarihleri, 27 Haziran 2024 tarihli karar ile 23 Temmuz 2024 ve 20 Ağustos 2024 olarak değiştirilmişti.