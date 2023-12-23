Ekonomiye değer katanlar ödülle onurlandırıldı

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, (AHKİB) 2022 yılında 387 milyon 310 bin dolar ihracat değerine ulaşılmasına en büyük desteği veren 40 ihracatçı firmayı ödüllendirdi.

Mersin’deki bir otelde gerçekleştirilen ödül törenine Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Denetim Kurulu Üyesi ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı ve Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kılıçer, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, AKİB’e bağlı Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Doğan, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, birliklerin yönetim kurulu üyeleri ve STK başkanları ile ihracatçı iş insanları katıldı. Gecenin açılış konuşmasını yapan Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, 2022 yılında rekor kırarak yüzde 12 oranındaki artıyla 254 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini anımsattı. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ise başta enerji ve işçilik maliyetleri olmak üzere bütün artışlara rağmen yüzde 4,8 yükselişle 21 milyar 205 milyon dolarlık ihracata imza attığını belirten Gürkan Tekin, “Bu da ülke ihracatına yüzde 9,4’lük destek verdi. AHKİB olarak da serbest bölgeler dâhil olmak üzere 534 milyar seviyesinde ihracat gerçekleştirdik. Böylesine zorlu bir dönemde bu rakamlara ulaşılmasında emeği geçen başta AHKİB üyelerimiz olmak üzere tüm ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Yenilik ve reformlara hızla adaptasyon

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün global ekonomideki negatif seyrin ve resesyon kaygılarının derinleştiği 2022 yılında, uluslararası pazarlardaki kazanımlarla gelişmeyi başardığına dikkat çeken Gürkan Tekin, 2023 yılına çevre dostu üretim, tasarım, markalaşma ve dijitalleşme öncelikleriyle girildiğine işaret etti. Türk hazır giyim ve konfeksiyon sanayisinin, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sürdürülebilirlik projesini 2023’ün hemen başında sonuçlandırdığını aktaran Gürkan Tekin, “Sektörümüzün yeşil dönüşüm yol haritasını şekillendiren stratejiyi, yılın ilk döneminde TİM Başkanımız Mustafa Gültepe’nin liderliğinde düzenlediğimiz toplantıda kamuoyuna açıkladık. Sektörümüzün geleceğine yön verecek bu projede, Türkiye’nin hazır giyim ihracatının yüzde 15’ini gerçekleştiren 190 firmanın katılımıyla analizler yapıldı. Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın uyumlu sürdürülebilir olgunluk modeli oluşturuldu. Bilimsel metotlarla yapılan bu değerlendirmelere göre sektörümüzün değerlerinin Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uyumlu yeşil dönüşümünü sağlamak için 6 öncelik belirlendi ve 40 farklı eylem planlandı” diye konuştu.

Sektör temsilcileri deprem bölgesinde yara sardı

İhracatçı firmaların mutabakat planları çerçevesinde yeşil dönüşüm yatırımları için hazırlık yaptığı sırada, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin yaşandığını hatırlatan Gürkan Tekin, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremlerin neden olduğu büyük yıkımla 50 bini aşkın kişinin hayatlarını kaybettiğini dile getirerek, şunları kaydetti: “Deprem felaketleri bölgemizdeki iplik ve dokuma tesislerinde büyük tahribatlara yol açtı. Afet kaynaklı hammadde tedariki sorunları, hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüzü doğrudan etkiledi. AHKİB Ailesi olarak bizler de deprem felaketinin açtığı yaraları sarmak için afetin ilk gününden itibaren hareket geçtik. Deprem bölgesine yakın noktalardaki üyelerimiz, fabrika ve atölyelerini depremzede kardeşlerimize açarak büyük bir görev üstlendiler. Yurdun çeşitli yerlerindeki üreticilerimiz mont, bere, battaniye ve çadır gibi ürünlerin üretimine geçerek, ihtiyaçların karşılanması konusunda ciddi çalışma yürütüp yardımlarda bulundular. AHKİB Ailesi’nin her ferdine bu sıkıntılı süreçte sergiledikleri dayanışma ve yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle Mersin Serbest Bölgesi’nde, yönetim kurulu üyemiz Ekrem Sağlam’ın da katkılarıyla bütün imalatçı firmalarımız çok büyük destek sağladılar. Onlara da ayrıca şükranlarımı sunuyorum.”

“2024 yılının ikinci yarısından itibaren güçlü bir ivmelenme bekliyoruz”

Günümüzde ülke ihracatının 250 milyar doların üstüne çıkmasında hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün lokomotif görevi üstlendiğinin altını çizen Gürkan Tekin, sektör olarak orta vadede 40 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini açıkladı. Bu hedefe ulaşmanın yolunun katma değerli üretimden, tasarım üstünlüğünden ve dijitalleşmeden geçtiğinin bilincinde olduklarını vurgulayan AHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, sektörün beklentilerini de dile getirerek, “Bu konularda adımlarımızı doğru ve zamanında atarak önemli mesafeler alacağımıza inanıyorum. Çünkü sektör ihracatımızın yüzde 70’ine yakın kısmını oluşturan Avrupa Birliği, küresel iklim değişikliğiyle mücadelede karbon ayak izini azaltmaya yönelik Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı ortaya koyarak, bir dizi teşvik ve yaptırımı devreye alacağını deklare etti. Dolayısıyla üretimlerimizde sürdürülebilirliğe uyacak şekilde eko tasarım önlemlerinin alınması, zararlı kimyasal kullanımının kaldırılması ve tüketicilerin sürdürülebilir giyim ürünlerine yönlendirilmesini amaçlayan Avrupa Yeşil Mutabakatı stratejilerine uyum sağlamak artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldi. Önümüzdeki yıllarda temiz üretim yöntemleri konusunda firmalarımızın teknik kapasitelerinin geliştirilmesi ve farklılık düzeyinin artırılması, sektörümüz için hayati önem taşıyor. Bu çerçevede; rekabet gücümüz korumak, işletmelerimizin sermaye yapılarını güçlendirmek, nitelikli iş gücü konusunda hedeflediğimiz düzeye ulaşabilmek için hükümetimizden teşvik ve destekleri artırmasını bekliyoruz. Yeni yılda devletimizin markalaşma, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm alanlarında vereceği desteklerle teşvikler, bizim için kritik önem taşıyor. İşçilik ve enerji maliyetleri başta olmak üzere girdi maliyetlerindeki yüksekliğin azaltılarak rekabetçiliğimizin artırılmasıyla 2024 yılının ikinci yarısından itibaren güçlü bir ivmelenme bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

255+80 milyar dolarlık ihracat hedefi

Bu yılı 335 milyar dolarlık ihracatla kapatmayı umduklarını aktaran TİM Denetim Kurulu Üyesi ve DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ise geçtiğimiz yıl 254 milyar dolar seviyesine ulaşıldığını hatırlattı. Kasım sonu ayı ihracat artışının 0,7 seviyesinde gerçekleştiğini belirten Hüseyin Memişoğlu, “Geçen sene 31 milyar 564 milyon dolarlık hazır giyim ve tekstil ihracatı yapıldı. Bu senede ise Kasım ayı sonu itibariyle 26 milyar 600 milyon dolarlık ihracata imza attık. Maalesef hepimizin de hissettiği gibi bu sene bir önceki yılın aynı dönemine göre, Kasım sonu itibariyle yüzde 8,4 gerideyiz. Önümüzdeki sene bu yılı geride bırakacağımızı düşünüyorum. 2023’teki rakamları 2024 yılının ikinci yarısında bazı dünya değişiklikleriyle beraber gerçekleştirebileceğiz. 255 milyar dolaklık ihracat hedefimiz var ama 80 milyar dolarlık hizmet ihracatımız bulunuyor. Umarım bu yılı 255+80 olmak üzere toplamda 335 milyar dolarlık ihracatla kapatırız” şeklinde konuştu.

Tekstil kenti olarak bilinen Denizli, kapsül kekikte dünya lideri

Denizli’deki ihracat rakamlarından söz ederek kendin potansiyeline ilişkin bilgilendirme de yapan Hüseyin Memişoğlu, DENİB olarak geçtiğimiz yıl 4,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini, hatta bir 12 dönemde 4 milyar 980 milyon dolarla 5 milyar doların kapısını çalmalarına rağmen 5 rakamını göremediklerini söyledi. Bu sene 4 milyarı geçtiklerini bildiren Hüseyin Memişoğlu, “İlimiz bir tekstil şehri gibi görünse de bizde tekstilin payı yüzde 36 seviyesinde. Yüzde 17 demir çelik ve bakır, yüzde 16 kablo, yüzde 7 mermer, yüzde 6 gıda ihracatı var. Gıdanın içerisinde alabalıktan fındığa kadar geniş bir ürün grubu bulunuyor. Bir tek fındık ağacımız olmadan 7 milyon dolarlık fındık sattık. Bu da bizim tüccar bir kent olduğumuz en büyük göstergelerinden birisidir. Tüm dünyadaki sofralık kapsül kekiğin yüzde 72’si Denizli’de üretiliyor” dedi.

Ukrayna-Rusya Savaşı ile birlikte satın almaların durduğu bu dönemde tasarruf edilen ilk noktanın kıyafet ve giyim alanı olduğuna dikkat çeken Hüseyin Memişoğlu, tekstilin her eve giren ancak ilk terk edilen ürün olarak öne çıktığına vurgu yaptı. Bu sene de müşterilerin bu trende uyduğunu ifade eden Hüseyin Memişoğlu, piyasalarla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Amerika’da 2 ay önce katıldığımız bir toplantıda, ‘tüm depolarımız dolu, mal alacak yerimiz yok’ dediler. İş sıkıntısı sadece Türkiye’ye özgü değil. Bangladeş, Pakistan ve Hindistan da aynı yerde, talep düşüklükleri var. Biz daha az rekabetçi fiyatlarla mücadele ediyoruz. Daha önce yüzde 10-15 gibi farklarda müşteriler bizi tercih edebiliyordu ama şimdi bu farklar yüzde 25’in üstüne çıkmış durumda. Bizi daha kolay terk edebiliyorlar. Amerika FED faiz artırımlarını durdurdu. Önümüzdeki sene için 3 dönem çeyrek halde düşürebileceği gibi bir beklenti var. Yine önümüzdeki süreçte Amerika’da seçimler var. Bu da paranın piyasaya verilmesi demek. ABD’de paranın ortaya çıkması, bütün dünyada paranın bollaşması ve tüketimin artması anlamına geliyor. Tüm bu gelişmelerin, cebimize para olarak döneceğini düşünüyorum.”

Ortak mesaj: Türkiye üreterek büyüyecek

Konuşmaların ardından 2022 yılında 387 milyon 310 bin dolar ihracat değerine ulaşılmasına en büyük katkıyı sağlayan 40 ihracatçı firmanın temsilcileri altın, gümüş, bronz 1 ve 2 olmak üzere toplam 4 kategoride verilen ödülleri; TİM Denetim Kurulu Üyesi Hüseyin Memişoğlu, AKİB Koordinatör Başkanı Onur Kılıçer, AHKİB Başkanı Gürkan Tekin ve protokol üyelerinin elinden aldı. İhracat şampiyonu unvanıyla gecenin en anlamlı ödülünü alan Aytek Konfeksiyon Genel Müdür Yardımcısı Aziz Aytek ile tüm sanayiciler, Türkiye’nin büyüme ve gelişimini sürdürebilmesi için iş dünyasına büyük rollerin düştüğünü dile getirip, üreterek katma değer oluşturmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Program, protokol üyeleri ve ödül alan firma temsilcilerinin hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

Ödül alan firmalar şöyle sıralandı:

Altın Kategori:

Aytek Konfeksiyon

Birgi Birleşik Giyim

Ordema Tekstil

Ekrem Sağlam Madam Mode

Doteks Tekstil

Encarine

Elda Halı Tekstil

Hateks Hatay Tekstil

Jeoteks Tekstil

Dilateks Giyim

Gümüş Kategori:

Tayfan Tekstil

ZED Mefruşat

B Fashion Tekstil

Melikhan Halı Tekstil

Mitsan Makine

Hayri Uğur Tekstil

Novo NEF Konfeksiyon

Ahenkli Tekstil

Marbit Konfeksiyon

Hatko Dokuma

Bronz 1 Kategori:

Estilo Moda Tekstil

Meksan Giyim

Yılteks Teknik Tekstil

Usman Global Tekstil

Kazım Coşkun

Tagisa Giyim

Elifnur Hazır Giyim

YD Dokuma

Mink Tekstil

Pantopark Tekstil

Bronz 2 Kategori:

CSN Hazır giyim

Pibay Tekstil

Samur Halıları

Peba Tekstil

Saray Halı

Vildan Torun

Muhammed Cüneyt Kılıç-Bahadır Tekstil

Larateks Giyim

Acve Tekstil

Şenzorlu Tekstil