Ekonomiye güven 10 ayın en yükseğinde
Ekonomik güven endeksi ocak ayında 99,7 seviyesine yükseldi. Ekonomiye güven eşik değer 100'ün altında kalarak halen kötümserliğe işaret etse de, geçtiğimiz 10 ayın en yükseğine çıktı.
Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ekonomik güven endeksi ocak ayında 99,7 oldu. Ekonomik güven endeksi aralık ayında 98,9 iken, ocak ayında yüzde 0,8 oranında artış gösterdi.
Bir önceki aya göre ocak ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,4 oranında azalarak 81 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,1 oranında azalarak 102,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,5 oranında artarak 116,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,4 oranında artarak 114,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,6 oranında artarak 91,7 değerini aldı.