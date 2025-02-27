Ekonomiye güven 10 ayın zirvesinden geriledi
Ekonomik güven endeksi, şubat ayında yüzde 0,5 oranında azalarak 99,2'ye geriledi. Ekonomiye güven eşik değer 100'ün altında kalarak kötümserliğe işaret etmeye devam ederken, ocakta 10 ayın en yükseğine çıkmıştı.
Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ekonomik güven endeksi Ocak ayında 99,7 iken, şubat ayında yüzde 0,5 oranında azalarak 99,2 değerini aldı.
Bir önceki aya göre şubat ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,4 oranında artarak 82,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,2 oranında artarak 102,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,9 oranında azalarak 114,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,6 oranında artarak 116,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,7 oranında azalarak 89,3 değerini aldı.