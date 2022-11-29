Ekonomiye güvende kötümserlik sürüyor



Ekonomik güven endeksi, kasım ayında yüzde 0,2 oranında azalarak 96,9 değerini aldı. Endeks, ekim ayında 97,1 olarak açıklanmıştı.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, bir önceki aya göre kasım ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 101,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1 oranında azalarak 118,1 değerini aldı.

Tüketici güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 76,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,1 oranında artarak 121,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 91,6 değerini aldı.

Endeksin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği işaret ediyor.