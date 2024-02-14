Ekrem İmamoğlu duyurdu: İBB bursu 2. taksit ödemeleri hesaplara ne zaman yatacak?
"Genç Üniversiteli Desteği" kapsamında 100 bin öğrenciye verilen İBB bursuyla ilgili beklenen açıklamayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı. Peki, İBB bursu 2. taksit ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?
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İBB bursu 2. taksit ödemeleriyle ilgili açıklama geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada; "7.500 TL’lik İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği’nin 2. taksidi bugün hesaplara yatıyor. Sevdiklerinizle güle güle harcayın gençler." ifadelerini kullandı.
İBB bursu 2.500 TL + 2.500 TL + 2.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacak. Böylelikle öğrencilere toplam 7 bin 500 TL ödeme yapılmış olacak.