Eksim/Ebubekir Tivnikli: Atatürk Barajı'nın 2,5 katı tasarruf yaptı

Eksim Holding'in aktif büyüklüğü 5 milyar dolara doğru koşuyor. Toplam yatırımları 3,8 milyar dolara yükselen holding, önümüzdeki dönemde 3,5 milyar dolarlık yeni yatırıma hazırlanıyor.

Şirketin Antalya'da düzenlenen liderler buluşmasında görüştüğümüz Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli EKONOMİ'ye şu bilgileri verdi:

■ Aktif büyüklüğümüz 2024'te 1,85 milyar dolar enerji üretiminden, 2 milyar dolar Dicle Elektrik'ten, yüzde 5 civarı da gıdadan olmak üzere 4 milyar dolar oldu. İstihdamımız 10 bin kişiye ulaştı. Eksim Enerji ile Türkiye'de rüzgar enerjisinde 3'üncü sıradayız. Dicle Elektrik, Türkiye'de elektrik dağıtımında ikinci en büyük, dijitalleşmede ise birinci sırada. Eksun Gıda üretimde lider. Eksim Ventures ile modüler nükleer enerjiden siber güvenliğe, yapay zekadan finansal teknolojilere uzanan alanda 19 girişim ve 10 girişim fonuna toplam 25 milyon dolar yatırımımız var. OtoPriz elektrikli araç sarj istasyonu markasında 1000 adete yakın soketimiz var. Türkiye'de 7'nci sıradayız.

■ Dicle Elektrik, özelleştirildiği 2013 yılından 2025 sonuna kadar 70 milyar lira yatırım yaptı. Önümüzdeki 5 yılda bir 70 milyar daha yatırım yapacak.

■ 6 ilde, 2,5 milyon aboneye ve 6,5 milyon nüfusa hizmet veriyoruz. Bölgemiz kayıp kaçak elektrik kullanımında kaçakta iyi bir başarı sağladık. Kayıp kaçak oranı 13 yılda yüzde 76'dan yüzde 35'e indirildi. Atatürk Barajı'nın yıllık elektrik üretiminin 2,5 katı tasarruf elde edildi.

■ Enerji Piyasası düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 2024 Dijital Olgunluk Endeksi'nde Türkiye'nin en dijital elektrik dağıtım şirketi seçildik. Türkiye'de Ar-Ge Merkezi kuran ilk dağıtım şirketiyiz. EPDK, toplam 84 projemizi onayladı. 29 projemiz aktif.

■ Enerji üretim grubumuzun kurulu gücü yaklaşık 1,2 GW'a ulaştı. 3 GW'a yakın da portföyümüz var. 11 rüzgar, 3 hidro ve 1 güneş enerjisi olmak üzere toplam 15 işletmede olan santralimiz var. Santrallerimizin yarısı borçlarını tamamen ödedi. Kazandıklarımızı yine işimize yatıracağız. 2025'te yenilenebilir enerjiden yaklaşık 2,3 milyar kW saat elektrik ürettik. Yaklaşık 1 milyon hanenin elektrik ihtiyacı temiz enerjiden karşılandı.

■ Gürcistan'da 100 MW kurulu güce sahip HES yatırımımız 378 milyon kWs elektrik üretti. Ukrayna'da 63 MW gücünde Skole RES devreye alındı. Bu ülkelerdeki yatırımlarımız büyüyecek.

Gıdada yenilikçi yaklaşımlar

■ Eksun Gıda'nın Tekirdağ'da 2, Konya'da bir fabrikası var. Yıllık 600 bin ton buğday kırma kapasitesine sahip. Un üretiminde lider. 20'den fazla ülkeye ihracat yapıyor. Sinangil markası altında 100'den fazla ürün çeşidi ile sektöründe öncü. Gluten Yok markasıyla çölyak hastalarına özel üretim gerçekleştiriliyor. Lisanslı depoculukta Babaeski Lidaş satın alındı. 100 bin ton depolama kapasitesine ulaşıldı. Eksun'un üretiminde yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımı hedefliyoruz. Toplamda 19 MW'lık kapasiteye sahip rüzgar enerjisi santrallerinin yapımına başlandı.

■ Aslı markamız ile soğuk baklava ve simit satışlarında pazar lideriyiz. Geçen yıl Tuzla'da faaliyete geçen fabrikamızda günlük üretim kapasitemizi 90 tona çıkardık. Markamız ile doğrudan ve bayilerimiz üzerinden Avrupa'nın 27 ülkesine ürün veriyoruz. "Aslı'da Dükkan Senin" kampanyamızla franchise alanında da yeni bir dönem başlattık. 90 günde sermayesiz anahtar teslim şube açma imkanı sunuyoruz. İki ayda 500'den fazla başvuru aldık.

6 yılda Eksim'in aktiflerini 3 kat büyüttü

Eksim Holding'in kurucusu Abdullah Tivnikli'nin vefatından sonra Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevi üstelenen oğlu Ebubekir Tivnikli, 2018 yılında 1,4 milyar dolar olan holdingin aktif büyüklüğünü 2024 itibariyle 4 milyar dolara yükseltti. Toplam yatırımları da 1,6 milyar dolardan 3,8 milyar dolara çıkardı. Ebubekir Tivnikli'ye önümüzdeki 5 yıla ilişkin hedeflerini sorduk. Şunları söyledi: Rahmetli babam ve ailemizin 1986'da kurduğu Eksim Holding, ilk günden bu yana, etik değerlere saygılı, çevreyi ve insanı merkeze alan, sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımıyla öne çıktı. Önümüzdeki yıllarda yeni yatırımlara yönelirken, önce değerlerimize uygun mu diye bakacağız. Topluma faydası olan yenilikçi, katma değer sunan alanlara yatırım yapmaya devam edeceğiz. Mevcutları güçlendireceğiz. Yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında da imkanları değerlendiriyoruz. Gelişen pazarda bir katılım bankası için girişimlerimiz var. Dicle Elektrik'te geliştirdiğimiz yeni nesil sayaçları ihracat dahil pek çok alan ve ülkede yaygınlaştırmayı hedefledik. Balıkesir Sındırgı'da RES yatırımımız var. Rüzgar enerjisinde yurt dışında da büyüyeceğiz.

Türkiye'nin en alacaklı şirketi

Eksim Holding yöneticilerinin ifadesine göre, Dicle Elektrik, Türkiye'nin en alacaklı şirketi. 45 milyar lira alacağı var. En büyük sorunu tarım kesiminde yaşıyorlar. Mardin başta bölgede 820 metrelik kuyudan su çıkaranlar var. Bu derinlikten su çıkarmaya çalışan pompalar çok yüksek düzeyde elektrik kullanıyor. Temmuz ve ağustos aylarında sulamadaki aşırı talep nedeniyle sistem çöküyor. Elektrik çekişi bir anda 3 kat artıyor. Bu dengesizlikten dolayı Avrupa, enterkonekte sistemden çıkarmak istedi. Her sene bin kadar trafo yanıyor.

Dicle Elektrik yetkililerinin verdiği bilgiye göre, sulamada bir abonenin yıllık ortalama kullanımı 250 bin kW saat. Bu 1 milyon liralık bir fatura demek. Bu da ortalama 100 meskenin elektrik kullanımına denk düşüyor. Bölgede pamuk ve mısır eken çiftçilerden kaynaklanan çok büyük kayıplar var. Özellikle de mısırdan. Uydu görüntüleri, dron destekli saha taramaları, yapay zeka ve uzaktan sayaç yönetimi sistemleriyle kaçak kullanım tespiti yapıyorlar. Özellikle yapay zeka tüketim ile fatura arasındaki farkı yakalıyor. Kimi aboneleri içeri girildiğinde elektrik sayacının çalıştığı, çıkıldığında ise elektrik kullanımına rağmen sayıcın işlemediği sensorlü sistemler kurmuş. Şikayetlere rağmen şirket kaçak kullananların elektriğini keserek 2024'te 27 milyar kW saat'lik tüketimi 21,5 milyar kW saate düşürdü. Ancak 2025'te "kesme" yaptırılmadığı için tüketim 25 milyar kW saate çıktı.