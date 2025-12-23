Ekspertiz Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
İller Bankası Ekspertiz Yönetmeliği'nin yürürlükten kaldırıldığını açıkladı.
İller Bankası Anonim Şirketi'nin Ekspertiz Yönetmeliği'nin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
İller Bankası'nın yayımladığı tebliğde şu ifadeler yer aldı:
"İller Bankası Anonim Şirketinden:
EKSPERTİZ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 8/9/1978 tarihli ve 16398 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ekspertiz Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İller Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu yürütür."