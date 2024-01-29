El konulan 3 doğalgaz dağıtım şirketi satışa sunuldu

ANKARA / EKONOMİ

Armagaz, Çordaş ve İngaz şirketlerinin satışına ilişkin EPDK’nın ihale ilanları Resmi Gazete'nin 28 Ocak günlü sayısında yayımlandı. Açık artırma ile yapılacak ihalelerin tarihleri ayrıca EPDK tarafından duyurulacak.

İlane göre, Armagaz 1 milyar 106.4 milyon TL en az fiyatla satışa sunuldu. Çordaş 749.6 milyon TL, İngaz 680.9 milyon TL en az bedelle satışa çıkarıldı.