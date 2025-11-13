EL PAİS: Türkiye, çalkantılı dünyada Avrupa’nın yeni üretim üssü oldu

Haberde, Türkiye’nin güçlü sanayi altyapısı, lojistik avantajı ve Avrupa Birliği ile gümrük entegrasyonu sayesinde kıta sanayisinin yükünü taşıyan önemli bir aktör konumuna yükseldiği vurgulandı.

Ticarette tarihi rekor

2024 yılı, Türkiye ile İspanya arasındaki ticari ilişkilerde dönüm noktası oldu. İkili ticaret hacmi 9 milyar avroyu aşarak tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Bu artışın temelini özellikle otomotiv sektörüne yönelik parça, yarı mamul ve ekipman ticareti oluşturdu.

Gümrük Birliği’nin etkisi

1995’ten bu yana yürürlükte olan Gümrük Birliği Anlaşması, Türkiye’nin Avrupa sanayisi için kritik bir üretim merkezi haline gelmesinde kilit rol oynadı. Serbest mal dolaşımı, uyumlu gümrük tarifeleri ve AB standartlarına yakın mevzuat yapısı, iki taraf arasındaki ticareti daha verimli hale getirdi.

Otomotiv ihracatı önde

İspanya’nın Türkiye’ye otomotiv ürünleri ihracatı 3,4 milyar avro seviyesine ulaştı. Bu alanda Türkiye, Avrupa tedarik zincirinin vazgeçilmez halkalarından biri haline geldi. Makine-teçhizat ve yarı mamul ürünler de ihracatta dikkat çekerken, gıda ve dayanıklı tüketim mallarının payı sınırlı kaldı.

İspanyol şirketler Türkiye’de

El País, Siemens, Indra, Navantia, Gestamp, Ficosa, Blumaq, El Corte Inglés, Inditex, Mango, Mayoral, BBVA, Sabadell ve CaixaBank gibi 70’ten fazla İspanyol şirketinin Türkiye’de aktif olarak faaliyet gösterdiğini belirtti. Bu yatırımlar, iki ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendirirken Madrid’i Türkiye’nin en büyük ticaret ortaklarından biri haline getirdi.

Yakın üretimde Türkiye avantajı

Gazete, küresel ticarette artan jeopolitik gerginlikler, ABD’nin ek gümrük vergileri, Çinli üreticilerin rekabeti ve tedarik zincirlerindeki kırılganlıklar nedeniyle Avrupa şirketlerinin üretim stratejilerini yeniden şekillendirdiğine dikkat çekti. Bu çerçevede Türkiye, güvenilir bir “nearshoring” (yakın üretim) merkezi olarak öne çıkıyor. Riskten kaçınmak isteyen Avrupa merkezli sanayi devleri, üretim ve tedarik ağlarını Türkiye’ye kaydırarak hem maliyet hem de güvenlik açısından avantaj sağlıyor.

Avrupa için stratejik ortak

El Pais analizine göre Türkiye, sadece bir üretim üssü değil, aynı zamanda Avrupa’nın tedarik güvenliğinde stratejik bir ortak konumunda. Gazete, enerji krizleri ve tedarik şoklarının arttığı küresel ortamda Türkiye’nin, Avrupa’nın üretim dengesini korumasında kilit bir rol üstlendiğini vurguladı.