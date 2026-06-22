Elazığ Teknova OSB’de altyapı tamamlanıyor: 10 bin kişilik istihdam hedefleniyor

CANAN SAKARYA / ANKARA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un soru önergesini yanıtladı. Bakan Kacır’ın verdiği bilgiye göre, toplam büyüklüğü 654 hektar olan Elazığ Teknova OSB'nin 347 hektarlık ilk etap altyapı projesi, Bakanlığın kredi desteği ile 2025 yılında tamamlandı. Kalan alana ilişkin altyapı projesi çalışmaları ise devam ediyor. 2026 Yılı Kamu Yatırım Programında yer alan Teknova OSB’de Bakanlığın kredi desteği ile yol, içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, telekomünikasyon, elektrik, su deposu ve bağlantı hatlarını içeren altyapı yatırımları tamamlandı. Bölgede yer alan 309 sanayi parselinin 234'ü tahsis edildi ve bunların 8'inde üretim başlarken, 21'inde inşaat süreçleri devam ediyor. 205 parsel ise proje aşamasında bulunuyor. Üretime geçen tesislerde yaklaşık 300 kişinin istihdamı sağlandı. Tüm parsellerde üretime geçildiğinde ise yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tamamlanan altyapıya ilaveten yol altyapısı parke ve temel imalatlar tamamlanma aşamasına geldi. İçme suyu depoları, terfi merkezleri ve şebeke hatları bitirildi. 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla sisteme su verilmesi planlanıyor. Enerji nakil hattı ile ring hatlarını içine alan elektrik altyapısının tamamlandığı OSB’de firmalara kademeli olarak enerji verilmeye başlanacak. Teknova OSB yönetimi tarafından Bakanlığa verilen bilgiye göre, elektrik ve içme suyu çalışmalarının haziran ayı sonu itibariyle geçici kabule hazır hale getirilmesi ve temmuz ayı sonunda da yol imalatlarının tamamlanması planlanıyor.

Öte yandan Bakan Kacır, OSB’lerin potansiyel yatırımcılar açısından daha cazip hale getirilmesi amacıyla arsa tahsis süreçlerinin Bakanlık platformu Mekansal Yönetim ve Dijitalleşme Projesi (MEYDİP) üzerinden yürütüldüğünü ve yatırımcılara, tahsise açılan parsellere ilişkin başvuruların çevrim içi olarak, şeffaf ve süratli bir şekilde gerçekleştirildiğini kaydetti.