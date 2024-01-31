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Elazığ'da ekmeğe zam

Elazığ’da 200 gram ekmeğin fiyatı 8 liraya çıkartıldı. 1 liralık zammı az bulan fırıncılar, yeni bir zam beklediklerini belirtti.

Haber Merkezi
İHA
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Elazığ'da ekmeğe zam
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Elazığ Fırıncılar Odası Başkanlığı tarafından kent genelinde ekmeğe zam kararı alındı.

7 lira olan 200 gramlık ekmek, yeni alınan karar doğrultusunda 8 lira oldu.

Tarihi Kapalı Çarşı'da fırıncılık yapan Ahmet Kızılelma, yapılan zammın az olduğunu söyledi. Kızılelma, ilerleyen zamanlarda yeni bir zam beklediklerini kaydetti.

 