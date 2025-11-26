Elazığ'da üzümü don vurdu, rekolte yüzde 80 düştü!

Türkiye’nin üzüm üretiminde öne çıkan illerinden Elazığ’da yaklaşık 120 bin dönümlük üzüm bağı bulunuyor. Özellikle üzüm denilince akla gelen Hoşköy’de ise bağbozumu hareketliliği başladı. Aylardır süren hasadın son günleri yaşanırken, üreticiler hem üzümleri topluyor hem de bağları çadırlarla korumaya alıyor.

Bölgede toplanan üzümler kasalara konulup, kamyonlara yüklenerek, anlaşılan firmalar aracılığıyla Türkiye`nin birçok iline gönderiliyor. İlk olarak iç piyasaya giden üzümler ardından ihraç ediliyor. Bu sene yaşanan don olayı birçok ürünle birlikte üzümü de vurdu. 100 dönümlük alanda yaklaşık 200 ton üzüm alan üreticiler, yaşanan don olayından dolayı bu sene 40 ton verim alırken, yüzde 80 oranında verim kaybı yaşadı.

"Her sene yüzde 100 ve yüzde 80 aldığımız ürünü bu sene yüzde 30’lara kadar düştü"

Hoş köyünde üzümcülükle uğraştıklarını belirten üzüm yetiştiricisi Muhammet Sarıkamış, "Şuan hasadımız devam ediyor. Don maalesef bizim bölgemizi etkiledi. Her sene yüzde 100 ve yüzde 80 aldığımız ürünü bu sene yüzde 30’lara kadar düştü fakat kaliteden ödün vermedik. Kalitemiz bu sene daha farklı. Çok şükür Hoş köyünden 81 ile üzüm gidiyor. Onun yanında ihracat yapıyoruz. Geçen sene Romanya’ya çalıştık. Ondan önceki sene de üzümlerimizi Rusya’ya gönderdik.

"Bu sene istediğimiz fiyatları göremedik"

Üzümcülükte modernleşen tarıma bizde ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra kalitemize de çok önem veriyoruz. Geçen sene 100 dönüme yakın bir alanda, ortalama 200 ton üzüm alırken bu sene, ortalama 40 tona kadar düştü. Don olayı çok kötü etkiledi. Buna bağlı olarak da dışarıdan gelen alıcılarımız, tonajdan kaynaklı ister istemez düştü. Her sene kalite daha da arttığı için bu senenin mahsulleri daha kaliteli. Bu sene istediğimiz fiyatları göremedik. Çünkü tonaj az, maliyet fazla.

Geçen sene hızlı bir tüketim vardı. Fiyatlarımız geçen sene 45 liraydı, bu sene üzüm hasadının sonuna yaklaştığımızdan kaynaklı 50-55 lira bandındadır. Üzüm hasadı, biraz daha havalara bağlı. Biz önlemimizi alarak çadırlarımızı çektik. Havalar bu şekilde devam ederse, 15 gün daha üzüm hasadı yaparız" dedi.