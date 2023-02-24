ELDER’den elektrik dağıtım şirketlerinin yükümlülüklerine ilişkin açıklama

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerin ardından, bir ulusal gazetede yer alan "elektrik dağıtım şirketlerinin yükümlülüklerini yerine getirmediğine" ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Konuya ilişkin ELDER'den yapılan açıklamada, deprem bölgesinde faaliyet gösteren dört elektrik dağıtım şirketinde 10 bini aşkın çalışanın depremden etkilendiği belirtildi.

Deprem bölgesindeki hatların toplam uzunluğunun 218 bin 72 kilometreye, elektrik dağıtım trafolarının sayısının ise 105 bin 445'e ulaştığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, toplam 108 bin 745 kilometrekarelik bir alanda 6 milyonun üzerinde abonenin depremden zarar gördüğü kaydedildi.

"Mevcut enerjisiz trafo oranı yüzde 0,4’e kadar düşürüldü"

Depremin yıkıcılığı ve kapsadığı alan göz önüne alındığında, bölgedeki elektrik dağıtım şebekesi, altyapı ve üst yapıda geniş kapsamlı bir yıkım ve hasarın oluştuğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Buna rağmen, depremin hemen ardından ülkemizin 21 bölgesinde faaliyet gösteren elektrik dağıtım sektörü paydaşları tarafından adeta seferberlik ilan edilmiştir. Deprem bölgesindeki 4 dağıtım şirketinde çalışan mesai arkadaşlarımız afetten etkilenmelerine rağmen ilk andan itibaren görev yerlerine koşmuş ve fedakarca çalışmalara katılmışlardır. Öte yandan, Türkiye'nin diğer illerinde faaliyet gösteren 17 elektrik dağıtım şirketi de yine daha önce hazırlanmış kriz planlarına uygun olarak bölgeye ilk günden itibaren destek sağlamışlardır. Toplamda 11 şehre mevcuttakilere ek olarak 530 donanımlı araç, 100’ü aşkın trafo, 400’ü aşkın iş makinesi, 30 vinç ve 1420 donanımlı çalışan sevk edilmiştir. Ayrıca bölgeye intikal eden destek ekiplerimiz, bölgedeki çalışma arkadaşlarına ve afetzedelerimize yük oluşturmamak adına kendi barınma, ısınma ve beslenme ihtiyaçlarını giderecek şekilde organize olmuşlardır."

Açıklamada, tüm bu çabalar sayesinde depremin 5’inci gününde enerjisiz trafo oranının yüzde 2'nin altına, 20 Şubat tarihinde gerçekleşen Hatay merkezli depremlere rağmen mevcut enerjisiz trafo oranının ise yüzde 0,4’e kadar düşürüldüğü kaydedildi.

Can ve mal güvenliği açısından, devreye alınan trafolardan kontrollü ve kademeli olarak enerji verildiği aktarılan açıklamada, öncelikli olarak sokak aydınlatmalarının, çadır alanlarının, sağlam kamu binalarının, GSM operatörleri tesislerinin ve güvenlik birimlerine ait tesislerin enerjilendirildiği belirtildi.

Açıklamada, deprem, sel ve yangın gibi afetlerde trafoların devre dışı kalması nedeniyle jeneratörlerin yaygın olarak kullanıldığı ve hasar gören dağıtım şebekesi onarılana ve yeniden inşa edilene kadar enerji tedarikinin jeneratörler yardımıyla sağlandığı ifade edildi.

"Art niyetli haber ve yaklaşımları reddediyoruz"

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan mevzuat doğrultusunda elektrik dağıtım şirketlerine il merkezli olarak belirli sayıda jeneratör bulundurma yükümlülüğü getirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bir ulusal gazetede yer alan ve sektör kaynaklarına hiçbir şekilde başvurulmadan hazırlanmış gerçeklere tamamen aykırı bir haberde elektrik dağıtım şirketlerinin bu yükümlülüklerini yerine getirmedikleri iddia edilmiştir. Söz konusu haber gerçekleri yansıtmamaktadır. Afetlerde kullanılmak üzere iklim ve arazi koşullarına uygun esneklik ve ihtiyaçtaki jeneratörler, şirketlerimizin stoklarında emre amade halde bulunmaktadır. Nitekim stok jeneratörler deprem sonrasında afet bölgesine süratle intikal ettirilmiştir. Deprem öncesinde bölgede hazır bulunan ve deprem sonrasında bölgeye sevk edilen jeneratörler dikkate alındığında sektörümüzün yükümlü olduğu düzenlemelerin de ötesinde bir altyapı ile sorumluluklarını yerine getirdiği açıkça görülmektedir. Hal böyleyken elektrik dağıtım şirketlerini hedef alan art niyetli haber ve yaklaşımları reddediyoruz. Ülkemizin içinde geçtiği bu zorlu günlerde kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirmenin önemini bir kez daha vurguluyoruz.”