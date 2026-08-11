ELDER’den girişimcilere toplamda 8 milyon TL ödüllü yarışma

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ANKARA (EKONOMİ)

Yarışma, çeşitli kategorilerde enerji sektöründe yeni teknolojiler üreten, geliştiren şirketleri sektör gündemine taşımak, ödüllerle de desteklemek amacıyla düzenleniyor. Bu dönem yarışmada tüm kazananlar için toplam 8 milyon TL ödül dağıtılacak. Açıklamada, 2019’dan bu yana düzenlenen yarışmalarda toplam 25 milyon dolar mali destek sağlandığı, ödül alan 238 girişimin 1300’ün üzerinde istihdam sağladığı belirtildi.

ELDER açıklamasında toplam ödülün 4 milyonluk bölümünün Enerjim Sensin Hızlandırma Programı Final Sahnesinde, diğer bölümün ise Big Bang Startup Challenge kapsamındaki Enerji Dikeyi Sahnesinde verileceği belirtildi.

Enerjim Sensin Hızlandırma Programı yarışmasına, enerji sektörünün mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına yönelik girişim, ürün ve hizmetler sunan şirketler katılabiliyor. Yarışma kapsamında şirketler çeşitli ortamlarda ve final günü sektöre kendilerini ve işlerini anlatma fırsatı da buluyor.

EPDK ve Elder’in ana destekçisi olduğu İTÜ Çekirdek Enerji Dikeyi kapsamındaki Big Bang Startup Challenge yarışmasında Enerji Sahnesinde hızlandırma programındaki aynı hedefe yönelik çalışan startup aşamasındaki şirketler başvurabiliyor.

ELDER’den yapılan yazılı açıklamada, EPDK Başkan Yardımcısı ve Ar-Ge Komisyonu Başkanı Hacı Ali Ulutaş’ın, sayısallaşma, sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı bir dönüşüme olan ihtiyacı vurgulayarak, bu yöndeki çabaları destekledikleri değerlendirmesine yer verildi.

ELDER Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan ise dağıtım şebekelerinin sayısal, esnek ve dayanıklı bir yapıya kavuşturulması için sürekli çabaya ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, “Elektrik dağıtım şirketleri olarak inovasyonu; hizmet kalitesini, operasyonel verimliliği ve tüketici deneyimini birlikte geliştiren stratejik bir kapasite olarak görüyoruz. Enerjim Sensin, girişimcilere sektörün gerçek ihtiyaçlarına temas etme, çözümlerini sektör profesyonelleriyle olgunlaştırma ve kalıcı iş birliklerine dönüştürme imkânı sağlıyor” görüşünü vurguladı.

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Attila Dikbaş da karar vericiler ile uygulayıcıların doğrudan temas kurmasına imkan sağlayan bir platform olduğuna işaret etti.