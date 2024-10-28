Elektriğe gizli zam tehdidi: Fiyatlar artacak mı?

Ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşcu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda elektriğe gizli bir zam yapıldığını duyurdu. Babuşcu, "200 TL olan fatura 500 TL'ye yükselebilir" ifadesini kullandı. Babuşcu’nun açıklamalarının ardından 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek yeni uygulama hakkında bilgi veren Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), "Tüketim miktarı aynı kalsa bile, ödenecek fatura her ay değişen yüksek tutarlara ulaşacaktır" şeklinde bir değerlendirme yaptı.

"Kabul edilemez..."

EMO Yönetim Kurulu, "Son Kaynak Tedarik Tarifesi Tebliği"ne dair yaptığı basın açıklamasında, bu tebliğ kapsamındaki tüketicilerin serbest piyasa maliyetlerinin doğrudan yansıtıldığı tarifelere zorunlu olarak maruz bırakıldığını vurguladı. Konutlarda uygulanması durumunda artan maliyetlerle karşılaşan bireylerin, bu maliyetleri başkalarına aktarma imkânlarının olmaması nedeniyle piyasa koşullarının yansıtılmasının "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

'Fatura yükselmeye devam edecek'

Elektrik Mühendisleri Odası, hesaplamalarında yıllardır 4 kişilik bir ailenin asgari yaşam standartları için aylık 230 kWh enerji tüketeceği varsayıldığını kaydederek "Bu değer, hesaplama kolaylığı nedeniyle EPDK tarafından da aylık 240 kWh denk gelecek şekilde günlük 8 kWh olarak kabul görmüş ve düşük kademe için bu tüketim değeri kullanılmaya başlanmıştır. Bahsi geçen 417 kWh ise yeni bir kademe haline gelecektir. Aylık ortalama tüketimi 417 kWh`in üstünde kalan milyonlarca haneye yüksek tüketimli sanayi kuruluşları gibi fatura kesilecektir. Eğer uygulama bu haliyle yaşama geçerse, tüketimi aynı kalsa da bu hanelere kesilecek fatura spot piyasaya göre her ay değişen yüksek değerlere ulaşacaktır" açıklamasında bulundu.

Yargıya taşıyacaklar

Öte yandan EMO, söz konusu düzenlemenin iptali için konuyu yargıya taşıyacağını açıklarken, değişiklikten etkilenecek herkese de tüketici haklarını koruma çağırısında bulundu.