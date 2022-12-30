Elektriğe indirim sanayiciyi rahatlatır

Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, sanayi elektriğinde yüzde 16'lık indirim yapılmasının 2023 yılı üretimi için olumlu bir gelişme olduğunu ve sanayiciyi rahatlatacağını bildirdi.

Ekinci, yazılı açıklamasında, sanayi abone grubunda kullanılacak elektrikte yapılan indirime ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sanayi elektriğine yüzde 16'lık indirim yapılmasının 2023 yılı üretimi için olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayan Ekinci, KOBİ'lerin maliyet unsurları arasında birinci sırada işçiliğin, ikinci sırada ise enerjinin geldiğini ifade etti.

Ekinci, 2021 ve 2022 yılında elektrik ve doğal gaza yapılan zamların sanayicileri zorladığını belirterek şunları kaydetti:

"Girdi maliyetleri içinde büyük payı oluşturan enerjinin dünyada fiyatı çok arttı. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Avrupa da enerji krizi yaşıyor. 2023 yılına girerken bir nevi hediye niteliği taşıyan elektrik indirimi üretenleri mutlu etmiştir. İndirim oranı ne olursa olsun bunun elbette ki üretime katkısı pozitif yönde olur ve rekabet gücünü artırır. İndirim enerji maliyetlerini düşüreceği için işletmeleri de rahatlatacaktır."