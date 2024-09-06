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Elektriğe yıl sonuna kadar yeni zam gelir mi? 'Zam ihtiyacının olduğunu söyleyebilirim'

Elektriğe yıl sonuna kadar yeni zam gelir mi? Bu konudaki sorulara yanıt veren Enerjisa Üretim CEO'su İhsan Erbil Bayçöl, "Yıl sonuna kadar zam olur mu kestirmek zor. Zam ihtiyacının olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Haber Merkezi
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Elektriğe yıl sonuna kadar yeni zam gelir mi? 'Zam ihtiyacının olduğunu söyleyebilirim'
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Elektrik fiyatlarına temmuz ayında zam yapıldı, ağustos ve eylülde fiyatlar değişmedi.

Peki yıl sonuna kadar elektriğe yeni zam gelir mi? Enerjisa Üretim CEO'su İhsan Erbil Bayçöl, CNBC-e yayınında bu konudaki soruya yanıt verdi.

Bayçöl şunları söyledi:
"Bunun yönetim politikasında olabildiğince enerjinin yükü topluma yansıtılmamaya çalışıldı. Eylül 2022'den beri elektrik ve doğalgazda meskende zam olmamıştı. Son dönemde temmuz ve ağustosta elektrik ve doğalgazda zam olmak zorunda kaldı.

"Hazineye yük 5-10 milyar dolar"

Hane tüketiminin elektrikte yüzde 70-75'i devlet tarafından sübvanse ediliyor, doğalgazda yüzde 50'nin üzerinde meskende sübvanse ediliyor. Bu kabaca Türkiye'nin hazinesine 5-10 milyar dolar arası yük yaratması demek. Hazine için de zor bir denklem var. Bu yükü yönetmek, bir yandan o yükün bir kısmını toplumla paylaşmak, bunu yaparken de enflasyona sebebiyet vermeme denklemi var.

"Zam ihtiyacı olduğunu söyleyebilirim"

Yıl sonuna kadar zam olur mu kestirmek zor. Zam ihtiyacının olduğunu söyleyebilirim. Elektrikte meskende yüzde 70 seviyesinde sübvansiyon var. Tüm sistemde yüzde 50 sübvansiyon var. Kademeli olarak sübvansiyonlu dünyadan çıkacağız, OVP'de onun sinyalleri veriliyor."

Temmuzda yüzde 38 zam yapılmıştı

Elektriğe 1 Temmuz'dan itibaren konutta yüzde 38 zam yapılmıştı. 100 kilowatt tüketim yapan bir hanenin tüketim bedeli yüzde 38 artarak 207,33 liraya yükselmişti.

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