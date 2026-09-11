Elektrik-elektronik sektörü trilyon dolarlık pazarın peşinde

İMAM GÜNEŞ - İSTANBUL

Küresel enerji sisteminin elektrifikasyon, dijitalleşme ve artan veri merkezi yatırımlarıyla yeniden şekillenmesi, elektrik-elektronik sektöründe yeni bir büyüme döneminin kapısını aralıyor. Akıllı şebekelerden yüksek gerilim ekipmanlarına, trafodan kablo ve jeneratöre kadar geniş bir ürün grubunda artacak talep, güçlü üretim altyapısına sahip Türkiye için de önemli bir ihracat potansiyeli oluşturuyor. 2026’yı 20 milyar dolarlık ihracatla kapatmayı hedefleyen sektör, bu küresel yatırım dalgasından yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun ürünlerle daha fazla pay almayı amaçlıyor.

Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) Başkanı Mehmet Kavaklıoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, sektörün mevcut performansı, yıl sonu hedefleri ve yeni dönemdeki büyüme alanlarını düzenledikleri basın toplantısında değerlendirdi. Yıl sonundaki 20 milyar dolarlık hedefin ulaşılabilir olduğunu belirten Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) Başkanı Mehmet Kavaklıoğlu, “Amacımız sadece ihracat rakamını artırmak değil. Daha üst segmentte, daha kaliteli ve yüksek katma değerli ürünlerle ihracatımızı büyütmeliyiz” diye konuştu.

Avrupa avantajını yeni modellerle büyütecek

Avrupa’nın sektörün ana pazarı olmaya devam ettiğini belirten Kavaklıoğlu, Türkiye’nin standartlara uyumu, Avrupa üretim zinciriyle entegrasyonu ve hızlı teslimat kabiliyetinin önemli avantaj sağladığını söyledi. İhracatta yeni büyüme modellerine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Kavaklıoğlu, “Bazı pazarlarda her şeyi sıfırdan kurmak yerine şirket veya marka satın alarak, o pazarın bilgisini Türkiye’nin üretim gücüyle birleştirebiliriz. Kamudan beklentimiz de hibe yerine doğru projeleri destekleyecek uygun maliyetli ve uzun vadeli finansman modelleri” dedi.

Gelişmiş pazarlarda doğrudan dağıtım kanallarının kurulması gerektiğine de dikkat çeken Kavaklıoğlu, “Distribütör yerine doğrudan pazara ulaşmak hem katma değeri artırır hem de bizi müşteriye yaklaştırır. ABD bunun önemli örneklerinden biri. ABD pazarında alt sektörlerimizin ihtiyaçlarına göre farklı stratejiler geliştirmeliyiz” diye konuştu.

Yeni nesil enerji altyapısı ihracatın büyüme alanı olacak

EKONOMİ gazetesinin sektörün önündeki yeni yatırım ve dönüşüm alanlarına ilişkin sorusu üzerine TET Yönetim Kurulu üyeleri, enerji dönüşümünden veri merkezlerine, yerlileşmeden test altyapısına kadar Türkiye’nin önündeki fırsatları ve yatırım ihtiyaçlarını değerlendirdi. Enerji dönüşümü ve elektrifikasyonun elektrik şebekelerinde büyük bir yatırım ihtiyacı ortaya çıkardığına dikkat çeken Levent Fadıloğlu, ‘’Sadece Türkiye’de elektrik şebekesinin dönüşümü ve yönetimi için yaklaşık 80 milyar dolarlık yatırım yapılması gerekiyor. Bunu dünya ölçeğine taşıdığımızda yaklaşık 4 trilyon dolarlık bir pazardan söz ediyoruz’’ dedi.

Türkiye’nin trafo üretiminde önemli bir kapasiteye ulaşmasına rağmen bazı kritik girdilerde ithalat bağımlılığının devam ettiğini belirten Tarık Can Akbaş, yerlileşme yatırımlarının desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Trafolarda yoğun olarak kullanılan silisli sacı dışarıdan ithal etmek zorunda kaldıklarını ifade eden Akbaş, “Bu alanda büyük ölçekli yatırımlara ihtiyaç var. Bir diğer önemli eksikliğimiz yüksek güç test laboratuvarı. Test ve sertifikasyon altyapımızı güçlendirdiğimizde hem ihracatımızı hem de katma değerimizi daha yukarı taşıyabiliriz” diye konuştu.

Küresel ölçekte hızla büyüyen veri merkezi yatırımlarının Türk elektrik-elektronik sektörü açısından önemli bir ihracat potansiyeli taşıdığını belirten Burak Başeğmezler, şöyle devam etti: “2025’te yaklaşık 100 GW olan dünyadaki veri merkezi enerji kapasitesinin 2030’da 200 GW’a çıkması bekleniyor. 2030’a kadar yaklaşık 7 trilyon dolar, 2050’ye kadar ise 35 trilyon dolarlık yatırımdan söz ediyoruz. Bu pazar jeneratörden kabloya, panodan trafoya ve aydınlatmaya kadar sektörümüzün hemen her alanı için çok büyük bir fırsat. Türkiye olarak mutlaka bu pazarın içinde olmalı ve buradan daha fazla pay almalıyız.”

Kilogram değeri 9 doları aştı, rota 20 milyar dolar

Türkiye'nin en büyük üçüncü ihracatçı sektörü olan elektrik-elektronik, ihracatını son beş yılda istikrarlı şekilde artırdı. 2021'de 14,4 milyar dolar olan sektör ihracatı, 2025'te 18 milyar dolara yükseldi. Böylece beş yılda ihracata 5,6 milyar dolar eklendi. 2025'te ihracatın yüzde 66'sının AB ve diğer Avrupa ülkelerine yapılması ise Avrupa'nın sektörün ana pazarı olmayı sürdürdüğünü gösterdi. 200'ün üzerinde ülkeye ihracat yapan ve 4 binden fazla ihracatçıyı temsil eden TET'in 2026 Ocak-Ağustos dönemindeki ihracatı da yüzde 11 artışla 12,8 milyar dolara ulaştı. Kilogram başına ihracat değeri aynı dönemde 7,71 dolardan 9,16 dolara çıkarken, sektör 2026'yı 20 milyar dolarlık ihracatla kapatmayı hedefliyor.