Elektrik faturaları kabardı: İstanbul’da 6 kez tüketim rekoru kırıldı
Sıcaktan kaçmanın en etkili yöntemi olan klima, beraberinde yüksek elektrik faturalarını getiriyor. İstanbul'da Temmuz ayında 6 kez elektrik tüketim rekoru kırıldı. Uzmanlara göre bir odayı her gün 12 saat boyunca soğutmak ayda 800 ile 1200 lira arasında faturaya ek yük getiriyor.
Temmuz ayı sıcak geçti, nemli ve sıcak havanın etkisiyle klima kullanımındaki artış elektrik faturalarına yansıdı. Boğaziçi Elektrik verilerine göre, İstanbul Avrupa Yakası'nda Temmuz ayında 6 kez elektrik tüketim rekoru kırılırken 18 Temmuz'da tüketim 103 bin megawatt saate ulaştı. Kentte bahar dönemine göre elektrik kullanımı yazın yüzde 30 arttı.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Karataş, "25-30 metrekarelik odayı, salonu soğuttuğunuzu düşünürsek, 12 saat boyunca kesintisiz çalıştırsanız yeni fiyatlarla faturanıza yaklaşık 800 lira ile 1200 lira civarı bir etkisi olacaktır. Eğer bunu ayaklı bir vantilatörle yapmaya çalışsaydınız 800 liralık fatura etkisinin 35-40 liralara, 1200 liralık bir etkinin ise 50 ila 70 liraya inebileceğini düşünebiliriz." diye konuştu.
Tasarruflu klima kullanımı nasıl yapılır?
Uzmanlara göre farklı yöntemlerle elektrik kullanımında tasarruf sağlanabilir. Karataş, "Dış ortam sıcaklığı neyse, sağlık olarak 5 veya 6 derece daha düşüğüne ayarlayın. Klimalarımızın kumandasında nem alma modu vardır. Bu da normal bir klimanın soğutma gücündeki çalışmasına göre yüzde 30 ila yüzde 50 daha tasarruflu bir kullanım sağlar." dedi.