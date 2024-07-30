Elektrik faturaları kabardı: İstanbul’da 6 kez tüketim rekoru kırıldı

Temmuz ayı sıcak geçti, nemli ve sıcak havanın etkisiyle klima kullanımındaki artış elektrik faturalarına yansıdı. Boğaziçi Elektrik verilerine göre, İstanbul Avrupa Yakası'nda Temmuz ayında 6 kez elektrik tüketim rekoru kırılırken 18 Temmuz'da tüketim 103 bin megawatt saate ulaştı. Kentte bahar dönemine göre elektrik kullanımı yazın yüzde 30 arttı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Karataş, "25-30 metrekarelik odayı, salonu soğuttuğunuzu düşünürsek, 12 saat boyunca kesintisiz çalıştırsanız yeni fiyatlarla faturanıza yaklaşık 800 lira ile 1200 lira civarı bir etkisi olacaktır. Eğer bunu ayaklı bir vantilatörle yapmaya çalışsaydınız 800 liralık fatura etkisinin 35-40 liralara, 1200 liralık bir etkinin ise 50 ila 70 liraya inebileceğini düşünebiliriz." diye konuştu.

Tasarruflu klima kullanımı nasıl yapılır?

Uzmanlara göre farklı yöntemlerle elektrik kullanımında tasarruf sağlanabilir. Karataş, "Dış ortam sıcaklığı neyse, sağlık olarak 5 veya 6 derece daha düşüğüne ayarlayın. Klimalarımızın kumandasında nem alma modu vardır. Bu da normal bir klimanın soğutma gücündeki çalışmasına göre yüzde 30 ila yüzde 50 daha tasarruflu bir kullanım sağlar." dedi.