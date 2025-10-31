Elektrik faturalarında yeni dönem: Bu tutarı aşarsa devlet desteği yok
Elektrik tüketimi 4 bin kilovatın üzerinde olan aboneler devlet desteği alamayacak. Yaklaşık 984 TL'nin üzerine faturası olan aboneler devlet desteğinden yararlanamayacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla elektrikte devlet desteğinde yeni düzenleme yapıldı.
Kararla yıllık tüketimi 4 bin KWh'in üzerinde olan aboneler, devlet desteğinden yararlanamayacak.
Yeni limitle birlikte faturası yaklaşık 984 TL ve üzerinde gelen aboneler devlet desteğinden faydalanamayacak.
Bu karar abonelerin yaklaşık yüzde 6'sını etkileyecek.
Söz konusu limit, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.