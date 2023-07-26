Elektrik kapasitesinde yenilenebilir enerjinin payı artıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verilerine göre, 2002'de toplam 64 megavat olan rüzgar, jeotermal ve biyokütle kurulu gücü, son yıllarda geliştirilen yenilenebilir enerji politikalarıyla katlanarak artış gösterdi.

Ülkenin artan nüfusu, sanayisini daha da büyütme çabaları ile sürekli yükselen enerji ihtiyacının karşılanması, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıt ithalatından kaynaklı cari açığın azaltılması politikaları kapsamında, Türkiye son 21 yıldır izlediği kalkınma hamleleriyle yenilenebilir enerji kurulu gücünü 2002-2022 döneminde yaklaşık 388 kat artırarak 2022 sonunda 24 bin 821 megavata yükseltti. Mayıs sonu itibarıyla söz konusu kurulu güç ise 25 bin 639 megavata ulaştı.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü artarken, elektrik üretimine de katkısı yükseldi. 2023 mayıs verilerine göre, üretilen toplam elektriğin yaklaşık yüzde 23'ü rüzgar, güneş, jeotermal ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı.

Bu amaçlar çerçevesinde ilk biyokütle tesisinin 1940'tan önce kurulduğu Türkiye'de, sırasıyla ilk jeotermal enerji tesisi 1984, ilk rüzgar enerjisi santrali 1998 ve ilk güneş enerjisi santrali de 2014'te faaliyete başladı.

En büyük kapasiteli yenilenebilir enerji tesisi Konya'da

Çoğunluğunu lisanslı santrallerin oluşturduğu en büyük 5 yenilenebilir enerji tesisinin kapasitesine göre sıralanışında Konya güneş enerjisi santraliyle ilk sırada yer alıyor, bu ili rüzgar santrali tesisi ile İstanbul ve Manisa takip ediyor.