Elektrik piyasasında fiyat eşitleme mekanizmasının süresi 2030'a uzatıldı
Elektrik piyasasında, tüketicileri dağıtım bölgeleri arasındaki maliyet ve fiyat farklılıklarına karşı korumayı amaçlayan fiyat eşitleme mekanizmasının süresi 31 Aralık 2030'a kadar uzatıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun geçici 1'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan sürenin uzatılmasına karar verildi.
Bu kapsamda, yıl sonunda sona ermesi öngörülen fiyat eşitleme mekanizması, 31 Aralık 2030'a kadar uygulanmaya devam edilecek.