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Elektrik üretim santrallerine 1,6 milyar liralık destek

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), eylül ayı için 37 elektrik üretim santraline toplam 1 milyar 604 milyon 996 bin 917 lira kapasite ödemesi yapacak.

Haber Merkezi
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Elektrik üretim santrallerine 1,6 milyar liralık destek
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Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 43 santralden 36'sına eylül için toplam 1 milyar 604 milyon 996 bin 917 lira ödenecek.

Kapasite mekanizması çerçevesinde 129 milyon 359 bin 914 lirayla en yüksek ödeme Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret AŞ'ye yapılacak. Bu şirketi, 110 milyon 625 bin 179 lirayla Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi izliyor.

TEİAŞ, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapıyor.​​​​​​​

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