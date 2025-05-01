Elektrik üretim tesislerine destek paketi: 1,89 milyar liralık kapasite katkısı verilecek

Enerji santrallerine 1,89 milyar lira kapasite güçlendirme ödemesi yapılacak. TEİAŞ elektrik santrallerine 1,89 milyar liralık kapasite mekanizması desteği verecek.

32 santrale mart ayı için ödeme yapılacak

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 32 santrale mart için toplam 1 milyar 894 milyon 585 bin 811 lira ödenecek.

En yüksek ödeme Gebze'ye

Kapasite mekanizması çerçevesinde 159 milyon 785 bin 458 lirayla en yüksek ödeme Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketine yapılacak.

Bu şirketi, 150 milyon 318 bin 853 lirayla İzmir Elektrik Üretim Limited Şirketi izledi.

Arz güvenliği için kapsite ödemesi yapılıyor

TEİAŞ, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapıyor.​​​​​​​