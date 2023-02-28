Elektrik üretimi yüzde 9,5 azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 2022 yılı Aralık ayına ilişkin ‘Elektrik Piyasası Sektör Raporu’na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 27,4'ü ithal kömür santralleri, yüzde 25,5'i doğal gaz santralleri, yüzde 14,9'u linyit santralleri, yüzde 12,7'si barajlı hidroelektrik santralleri ve 10,2'si rüzgar santrallerinden sağlandı. Bu kaynakları sırasıyla jeotermal, biyokütle, güneş, taş kömürü, asfaltit ve fuel oil izledi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, Aralık 2022'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalışla 25 milyon 820 bin 853 megavatsaat oldu.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 6,8 azalarak 20 milyon 263 bin 527 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketimin yüzde 45'i sanayi, yüzde 25,2'si kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler, yüzde 24,8'i mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Aydınlatmanın payı yüzde 3, tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 2,1 olarak kayıtlara geçti.

Tüketici sayısı ve kurulu güç arttı

Elektrikte tüketici sayısı Aralık 2022'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak 48 milyon 563 bin 259'a ulaştı.

Bu dönemde, mesken tüketicilerinin sayısında yaklaşık yüzde 4,1, tarımsal faaliyetler tüketicilerinin sayısında yüzde 3,6 artış görüldü. Aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 17,5, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 14,2, kamu ve özel hizmetler sektörüyle diğer tüketicilerin sayısında yüzde 4 düşüş yaşandı.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yaklaşık yüzde 3,1 artarak yaklaşık 95 bin 174 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 26,5'i doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,5'i barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 11,9'u rüzgar santralleri, yüzde 10,9'u ithal kömür santrallerinden, kalan bölüm ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislerden oluştu.