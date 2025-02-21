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Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz fiyatlarına nisan ayına kadar artış öngörmediklerini söyledi.

Haber Merkezi
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Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği sorusuna yanıt verdi.

Bayraktar, "Hedefimiz mümkün olduğu kadar oluşan maliyetlerde vatandaşlarımıza bunu yansıtmamak. Bu anlamda kışı, doğalgaz ve elektrikte böyle hanelere herhangi bir fiyat artışı olmadan, zam olmadan inşallah geçiriyoruz. Nisana kadar artış hane halkı için öngörmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Elektrikte yeni dönem

Bakan Bayraktar'a, yıllık tüketimi 5 bin kilovaatsaati aşan vatandaşların, elektrik sübvansiyonundan yararlanamamasına ilişkin düzenleme ve muhalefetten gelen eleştiriler de soruldu.

Bayraktar, "Muhalefetin dediği her zamanki gibi yanlış ve çarpıtma üzerine kurulu...42 milyon abonenin 1,2 milyonu bu düzenlemeden etkilenecek. Geri kalan 40 milyon 800 bin abonenin hayatında herhangi bir şey değişmeyecek. 2024 yılında 5 bin kilovatsaat tüketimi aşan aboneler şubat ayından itibaren destek kapsamından çıkarılıyor" dedi.

 

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