Elektrik ve elektronik ihracatında 10 aylık rekor fırtınası

ABD'nin ticaret konusunda izlediği müzakereci tutumla küresel talebe ilişkin beklentiler pozitif yönde şekillenirken, bu dönemde hem bölgesel hem de iş gücü açısından avantajlı konumda bulunan Türkiye, bu talebi tedarik yönünden karşılıyor.

Yılın 10 ayı itibarıyla Türkiye'nin ihracatı iyi bir performans gösterirken, özellikle sanayi bünyesindeki sektörlerin kırdığı ihracat rekorları dikkati çekiyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı bu yılın ocak-ekim döneminde yıllık bazda yüzde 3,9 artış göstererek, 224 milyar 578 milyon 441 bin dolar oldu.

Türkiye'nin elektrik ve elektronik sektörü, yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,7 artışla 14,5 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirerek, tüm zamanların en yüksek ocak-ekim ihracatına ulaştı. Sektörün söz konusu dönemde toplam ihracattaki payı da yüzde 7,5 oldu.

Sektörün ocak-ekim ihracatı, 2024'te 13,7 milyar dolar, 2023'te 13,4 milyar dolar, 2022'de 12,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

Elektrik ve elektronik sektörü, söz konusu dönemde Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 3. sektör konumunda bulunurken, 34 milyar dolarla otomotiv endüstrisi birinci, yaklaşık 27 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri ikinci sırada yer aldı.

Sektörün en büyük ihracat pazarı Birleşik Krallık oldu

Yılın 10 ayında elektrik ve elektronikte en fazla ihracat 1 milyar 475 milyon dolarla Birleşik Krallık'a yapılırken, bu ülkeyi 1 milyar 148 milyon dolarla Almanya, 918,4 milyon dolarla ABD, 750,7 milyon dolarla Irak ve 655,4 milyon dolarla Fransa takip etti.

Değer bazında ihracat artışında ise ABD zirvede yer aldı. Bu dönemde elektrik ve elektronik sektörünün ülkeye dış satımı 303,5 milyon dolar arttı. İhracat artışında bu ülkeyi, 124,2 milyon dolarla Irak, 123 milyon dolarla Ukrayna, 94 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) izledi.

Sektör bu dönemde Ukrayna'ya 337,3 milyon dolarlık, BAE'ye 265,3 milyon dolarlık dış satım yaptı.

En fazla ihracat İstanbul'dan gerçekleşti

İl bazında bakıldığında, söz konusu dönemde elektrik ve elektronik sektöründe en fazla ihracat 7,5 milyar dolarla İstanbul'dan gerçekleştirildi.

Aynı dönemde Manisa'dan 1 milyar 487 milyon dolar, Ankara'dan 1 milyar 105 milyon dolar, Kocaeli'nden 870,8 milyon dolar ve Denizli'den 860 milyon dolarlık elektrik ve elektronik ihracatı yapıldı.

TİM verilerine göre, sektörün geçen yılın ve 2025'in ocak-ekim döneminde en fazla ihracat (bin dolar) gerçekleştirdiği ülkeler şöyle: