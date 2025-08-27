Elektrikli araç şarj ünitelerinin çoğu kurala uygun kurulmuyor

ANKARA (EKONOMİ)

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, bu noktada dağıtım şirketleri kadar vatandaşların da elektriği daha bilinçli ve güvenli tüketime yönelik alışkanlık geliştirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Erdoğan, özellikle elektrikli otolar için bireysel şarj ünitesi kurulumunda çok dikkatli davranılması, aksi takdirde çok olumsuz sonuçlar yaşanabileceği uyarısını yaptı.

Gazetecilerle bir araya gelen Fakir Hüseyin Erdoğan, sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Temmuz ayı itibarıyla tarihte ilk kez anlık elektrik talebinin 60 bin megavatı aştığı bilgisini veren Erdoğan, özellikle soğutma ihtiyacının artmasıyla termik santrallerde verimliliğin düştüğünü kaydetti. Bu durumun elektrik üretim kapasitesini de düşürdüğünü ifade eden Fakir Hüseyin Erdoğan, “Bazı günlerde santraller tam kapasite çalışamadı. Benzer şekilde rüzgâr santralleri de yüksek sıcaklık ve basınç farkı azlığı nedeniyle verim kaybı yaşadı. Yani aynı anda hem talep arttı hem üretim düştü, sistem zorlandı” diye konuştu.

Talep artışına bağlı olarak yaşanan aksaklıklarda vatandaşın elektriği kimin taşıdığını gördüyse ona tepki gösterdiğinin altını çizen Erdoğan, “Ancak elektrik dağıtım şirketleri, yalnızca üretilen elektriği tüketiciye ulaştıran yapıdır. Tıpkı bir lojistik zinciri gibi, bazen üretici ürünü zamanında teslim edemeyebilir, bazen nakliyede sorun yaşanabilir” dedi.

Sıcaklıktaki her 1 derecelik artışta 750-1500 megavat arasında ek talep doğabildiğini dile getiren Erdoğan, “Temmuz ayında 8 dereceye varan artışlar oldu ve sistemimiz tarihinde ilk kez bu ölçekte bir deneyim yaşadı. Şunu net söylemeliyim, normal şartlarda dağıtım şebekesi, tasarımı gereği bu elektriği taşımakta sorun yaşamaz. Ancak talep bazı illerimizde geçen yıla göre yüzde 100’e, bazı bölgelerde yüzde 70’e kadar artınca, bu olağanüstü artışın etkilerini sahada hissetti” şeklinde konuştu.

Talep konusunda vatandaşlara da sorumluluklar düştüğünü hatırlatan Erdoğan, TV, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi cihazlara göre planlanmış elektrik tesisatlarının yüksek güç çeken cihazlarla zorlandığını ifade etti.

Özellikle yüksek güç çeken, klima, ısıtıcı gibi ünitelerin projeye uygun olarak eklenmemesi halinde, sigorta atması ve yangın riskinin doğabildiğine vurgu yapan Fakir Hüseyin Erdoğan,

“Binalarda çıkan yangınların önemli bir kısmının ‘elektrik kontağı’ kaynaklı olması tesadüf değildir. O nedenle vatandaşlarımızın da tesisatın kapasitesini kontrol ettirmesi ve keyfi değişikliklerden kaçınması gerekiyor” dedi.

Elektrikli araçlara yönelik kurulan şarj ünitelerinin de çoğu kez proje tadilatı yapılmadan gerçekleştirildiğini söyleyen Erdoğan, “Bu da ileride ciddi sorunlara yol açabilir. Zira akaryakıt tüketimi neredeyse aynı kalırken, elektrikli araçlardan kaynaklı elektrik talebi bir yılda 5 kat artmış durumda. Bu hızlı büyümenin tesisat güvenliğiyle birlikte yönetilmesi gerekiyor.” İfadelerini kullandı.

Enerjinin çok riskli bir alan olduğu için sistemlerin de çok iyi kontrol edilmesini öneren Erdoğan, binalarda kolon kesmenin yasak olduğu gibi elektrik sistemlerindeki değişikliklerde de deprem bilinciyle hareket edilmesini istedi.