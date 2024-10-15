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Elektrikli araç satışları 1,7 milyonla rekor kırdı

Dünyada eylülde satılan elektrikli araç sayısı 1,7 milyona ulaşarak rekor kırdı.

Haber Merkezi
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Elektrikli araç satışları 1,7 milyonla rekor kırdı
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İngiltere merkezli araştırma şirketi Rho Motion'ın yayımladığı verilere göre, eylülde dünya çapında 1,7 milyon elektrikli araç satıldı.

Bu rakam, daha önce rekor satışların görüldüğü Aralık 2023'teki satış hacmini 150 bin aştı ve böylece küresel elektrikli araç satışları eylülde yeni bir rekora imza attı.

Söz konusu satışların 1,1 milyonu Çin'de gerçekleşirken, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık'ta geçen ay 300 binin üzerinde elektrikli araç satıldı.

Yüzde 22 artış

Dünyada ocak-eylül döneminde ise toplam elektrikli araç satışı yüzde 22 artışla 11,5 milyona ulaştı.

Bu dönemdeki toplam satışların 7,2 milyonu Çin'de, 2,2 milyonu AB ve Birleşik Krallık'ta, 1,3 milyonu ABD ve Kanada'da gerçekleşti. Satışların kalan kısmı ise dünyanın diğer bölgelerinde yapıldı.

Rho Motion Veri Yöneticisi Charles Lester verilere ilişkin değerlendirmesinde, eylülde elektrikli araç satışlarının rekor kırmasının sektöre yeni bir umut getirdiğini belirtti.

Ulaştırma sektöründe elektrifikasyonun kaçınılmaz olduğunu kaydeden Lester, "Dünyanın birçok yerinde son zamanlarda yaşanan satış yavaşlaması şüphe tohumları ekmişti, ki bunlar artık geride kalmaya başladı. Ancak, bölgesel farklılıklar şaşırtıcı. Çin, tek başına küresel toplamın yarısından fazlasını oluştururken, Avrupa'nın rakamları küçülüyor ve ABD ile Kanada istikrarlı şekilde büyüyor." ifadelerini kullandı.

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